Se encienden las alarmas por la caída de las reservas

BUENOS AIRES, 11 (NA). - Luego de tres semanas de fuertes ventas de divisas, las reservas del Banco Central cerraron ayer al filo de los US$ 40.000 millones, lo que enciende alarmas sobre el cumplimiento del acuerdo con el FMI.

El Banco Central informó que las reservas brutas cayeron a US$ 40.008 millones, mientras que durante la jornada de este viernes vendió US$ 67 millones.

Desde el lunes totalizó ventas por US$ 286 millones, un 8,3% superior a los US$ 264 millones que había resignado en este tipo de operaciones durante la semana previa.

El monto es 35,5% mayor a los US$ 211 millones perdidos la semana anterior y casi duplica a los US$ 145 millones vendidos entre el 16 y el 20 de enero.

El BCRA ya resignó US$ 434 millones de sus reservas netas en lo que va de febrero, una suma que supera en un 122% al saldo negativo de US$ 187 millones que habían dejado sus intervenciones sobre el mercado a lo largo de febrero de 2022.

A su vez, lleva sacrificados US$ 912 millones en las últimas diecinueve ruedas de negocios, monto equiparable a la mitad de los US$ 1.998 millones recomprados durante la vigencia del último dólar soja, en el pasado mes de diciembre.

El saldo negativo del año se reduce a US$ 626 millones por las recompras realizadas en la primera parte de enero y el ingreso de los US$ 200 millones registrado el viernes 16 de enero y vinculado a inversiones en infraestructura.

El drenaje de reservas acrecienta la expectativa sobre un regreso de los planes para estimular, por vía precio, la oferta privada de divisas, más allá de que el Gobierno haya comenzado a negociar con el FMI la posibilidad de flexibilizar la meta trimestral de acumulación de reservas prevista en el acuerdo vigente para el cierre del primer trimestre del año.

Es que, su tenencia neta está por caer nuevamente debajo de los US$ 5.500 millones, y lo previsto es que esté al menos en US$ 7.075 millones para entonces.



RECOMPRA DE BONOS

El Ministerio de Economía anunció la recompra de US$100 millones de bonos en dólares, "en defensa de la sostenibilidad" de la deuda.