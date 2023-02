Vecinos de Frontera, y reclamos por inseguridad

A media mañana de ayer, en la ciudad de Frontera vecinos dieron inicio a una convocatoria frente a la Municipalidad, a fin de reclamar por los que se considera una muy importante cantidad de hechos de inseguridad, sin una resolución favorable por parte de la Policía.

En la oportunidad se escucharon comentarios tales como "estamos cansados de promesas, provenientes desde diferentes organismo gubernamentales. Se van acumulando los robos y ante la falta de respuestas decidimos convocarlos para hacernos escuchar".

* "Hay muchos lugares donde se vende droga, y muchos de los que roban lo hacen para conseguir el dinero para comprarla".

* "La Policía está 'dormida', y no actúa no se sabe si por incapacidad o convivencia. Tengo un amigo policía en San Francisco, y me contó que a veces desconfían. Porque han venido a hacer allanamientos, con colaboración de los de Frontera, y cuando llegaron los delincuentes no estaban".

* "Cuando te roban algo y lo querés recobrar, al hacer la denuncia hubo casos en que los policías aconsejaron que se pague un rescate en dinero para recuperar lo choreado (SIC)".

* "No se miente cuando se dice que Frontera es tierra de nadie. Recién en los últimos días estamos viendo patrulleros recorriendo la ciudad, en las noches y madrugadas".



UN COMPÁS

DE ESPERA

Por otra parte, pasado el mediodía se dejó sin efecto la manifestación, luego de celebrarse una reunión con la Intendenta y el jefe de la Comisaría local.

En la ocasión se acordó una nueva reunión para la semana que viene, esta vez con la presencia del ministro de Seguridad de la Provincia.