El dólar blue, después de subir bajó y cerró a $380

BUENOS AIRES, 10 (NA). - El dólar blue operó en suba casi toda la jornada, hasta tocar los $383 en el mercado paralelo, pero sobre el final cerró con un retroceso de un peso respecto del día anterior, a $380.

El Banco Central volvió a vender divisas en el circuito financiero, por US$ 59 millones.

En lo que va de 2023 el dólar informal acumula una suba de $34, después de cerrar 2022 en $346.

Los dólares financieros operaron en suba: el contado con liquidación se ofreció a $367,64 y el dólar bolsa o MEP a $357,50.

Por su parte, el dólar minorista se vendió a un promedio de $197,76, el ahorro a 323,81 y el turista a $393,86.

Durante la rueda anterior, el Banco Central siguió perdiendo reservas por sus intervenciones en el mercado de cambios: esta vez fueron US$ 66 millones.

Así, sumó once jornadas consecutivas en rojo y acumuló en lo que va de febrero una pérdida de US$ 308 millones en operaciones de este tipo.