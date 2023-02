¿Se vendrá un dólar soja 3 para sostener las reservas?

BUENOS AIRES, 10 (NA). - Los productores agropecuarios mantienen en los silobolsas unos 6 millones de toneladas de soja de la campaña anterior.

Ese volumen aceleró en los últimos días versiones de que el Gobierno podría lanzar un nuevo dólar soja para sostener las reservas del Banco Central, que viene vendiendo divisas a un ritmo muy alto.

Todo mientras los técnicos del Fondo Monetario Internacional avanzan en la cuarta revisión de metas del acuerdo de facilidades extendidas, que tiene en la acumulación de reservas uno de sus principales objetivos.

Con el dólar soja 2 anterior, el Gobierno logró captar unos US$ 3.000 millones.

En lo que va del año el BCRA ya perdió más de US$ 400 millones y por eso la idea de anticipar por tercera vez la liquidación de soja con un esquema preferencial, comienza retumbar en el Palacio de Hacienda.

La sequía no sólo arruinó las perspectivas de producción sino, además, produjo una demora en la siembra.

Con este nuevo escenario, la primera liquidación representativa que podía esperarse para marzo llegará recién al inicio del segundo cuatrimestre del año, según advierten especialistas.

El Gobierno no sólo debe duplicar la disponibilidad de reservas, sino también dar señales de estabilidad en el período electoral.

Además, requiere unos US$ 5.000 millones por mes para pagar importaciones y evitar que la actividad económica profundice la retracción que mostró en el segundo semestre del 2022.

La producción de la campaña 21-22 superó las 42 millones de toneladas, de las cuales ya se vendieron 35,6 millones.

Esto arroja un saldo de 6 millones de toneladas, aproximadamente, que podrían ser parte de un nuevo esquema de liquidación especial o dólar soja 3.

Pero desde la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) recordaron que parte de la cosecha de soja no se destina al circuito comercial, sino al uso de semillas, molienda propia y fábricas de prensado chicas del interior.

Por eso, los especialistas estiman que el verdadero stock es de 4 millones de toneladas.

Hacia allí podría apuntar el equipo económico con un nuevo dólar diferencial para vender la soja.



MENOS RESERVAS

El Banco Central debió vender ayer 59 millones de dólares, en una nueva intervención en el mercado cambiario.

En las últimas doce ruedas, la autoridad monetaria ya se desprendió de US$ 650 millones.

Este jueves, el monto operado en el mercado mayorista mejoró en unos US$ 90 millones respecto del miércoles, a USD 354,4 millones en el segmento de contado (spot).

Pero una firme demanda privada obligó a que el Banco Central efectuara ventas por USD 59 millones en la sesión, el 16,6% del volumen operado.

En las últimas doce ruedas operativas, desde el pasado 25 de enero inclusive, el saldo vendedor del BCRA acumuló US$ 649 millones en el MULC.

Tras haber concluido enero con ventas netas por US$ 192 millones, el BCRA mantiene en febrero un resultado negativo superior, de US$ 366 millones, por su intervención cambiaria en solo siete ruedas operativas.

Las reservas internacionales brutas cayeron el miércoles en US$ 117 millones y finalizaron en 40.168 millones de dólares.

Las reservas registran una caída de USD 4.420 millones en lo que va del año, casi 10%, desde los USD 44.588 millones del cierre de 2022.