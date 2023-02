Se ultiman los detalles para la asunción de Agustín Rossi

BUENOS AIRES, 10 (NA). - El Gobierno nacional ultima por estas horas los detalles para el desembarco del actual interventor de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, quien sería el elegido por el presidente Alberto Fernández para reemplazar como jefe de Gabinete a Juan Manzur.

"La llegada del 'Chivo' está prácticamente cerrada. Es un tema que está muy avanzado", subrayaron a Noticias Argentinas fuentes de la Casa Rosada, quienes indicaron que "sólo falta terminar de definir su reemplazo en la AFI".

Si bien ningún integrante del Ejecutivo nacional se animó a confirmarlo oficialmente, en los despachos de la Casa de Gobierno afirman que el ex ministro de Defensa es "un hombre de confianza de Alberto" y destacan que cuenta con "el visto bueno" de los máximos dirigentes del Frente de Todos.

En tanto, desde el entorno del jefe de los espías precisaron: "Está trabajando a full en la gestión de la Agencia y no tuvo ningún ofrecimiento".

"Siempre que se va alguien suena Agustín, ya no sé cuántas veces pasó lo mismo. Nosotros vamos a ser prudentes", puntualizaron a Noticias Argentinas.

La danza de nombres, que en un principio incluían al embajador de Argentina en Brasil, Daniel Scioli, y al vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos, comenzó luego de Alberto Fernández afirmó que va a "devolver a los tucumanos" al gobernador de esa provincia en uso de licencia, Juan Manzur, para que "lleve al triunfo al peronismo".

Las palabras del Presidente tuvieron lugar durante un acto que compartió este martes en tierras tucumanas junto a Manzur, quien manifestó su intención de ponerse al frente de la campaña electoral en su provincia.

Según supo NA, "no hay fecha confirmada" para el regreso de Manzur a la gestión tucumana, a pesar de que algunas fuentes indican el próximo 15 de febrero como el "Día D", tan sólo 24 horas antes de la primera reunión de la mesa política del Frente de Todos en la sede del Partido Justicialista nacional.

En tanto, fuentes oficiales aseguraron que "ya está definido quién sucederá a Manzur", pero se comunicará "oficialmente cuando se vaya el actual jefe de Gabinete".

"Ya está ofrecido y aceptado", sentenciaron desde el entorno presidencial respecto del nuevo ministro coordinador, un mensaje enigmático que se resolvería en "unos días".