Vidal reconoció que le gustaría ser Presidenta

BUENOS AIRES, 10 (NA). - La diputada nacional y ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal aseguró que le gustaría "ser Presidenta", durante una de sus recorridas por el interior que en esta ocasión la llevaron a Córdoba.

"Sí, me gustaría ser Presidenta, después de haber gobernado la provincia de Buenos Aires, donde viven el 40 por ciento de los argentinos y de haber gobernado la Ciudad con Mauricio (Macri)", resaltó Vidal.

En tanto, se refirió a la postulación presidencial de Elisa Carrió, de la Coalición Cívica, y consideró: "Me parece válido, ella es la líder de un partido, tiene que tomar decisiones sobre qué va a hacer su partido y está bien que se presente como candidata representando a su partido dentro de la coalición".

Vidal apuntó al presidente Alberto Fernández y dijo que "está en un cumpleaños".

"Los argentinos vivimos con un millón más de argentinos pobres desde que empezó el mandato de este Presidente (en alusión a Alberto Fernández), con 300 por ciento de inflación acumulada y que probablemente sea cerca de 400 por ciento a final de año", dijo Vidal.

"Teniendo que empezar las clases, un cuaderno de tapa dura cuesta $1.200, pensemos lo que significa llenar la mochila", y en esa realidad continuó diciendo "el Presidente está en un cumpleaños".

"El Presidente está en otro país, no vive la realidad que viven los argentinos, y eso es grave, no solo porque no sepa lo que nos pasa, sino porque difícilmente pueda resolver lo que no siente, no ve y lo que no le importa", cuestionó la ex gobernadora.