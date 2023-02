Atlético recibirá a Tristán Suárez en el inicio de una nueva temporada

Atlético de Rafaela comienza un nuevo torneo con todas las expectativas que eso implica. Luego de las últimas dos campañas, que fueron de regular a malas, los de Ezequiel Medrán quieren arrancar con el pie derecho la Primera Nacional 2023. Ante su gente, recibirá a un difícil Tristán Suárez que se reforzó con nombres de primer nivel en pos de convertirse en uno de los protagonistas del certamen que cuenta con 37 equipos divididos en dos zonas y que dará dos ascensos a la Liga Profesional; pero que también tendrá tres descensos.



El partido se disputará a las 21.00hs en el estadio Monumental de barrio Alberdi y significará el reencuentro con los hinchas, luego de casi cuatro meses sin competencia oficial para la ‘Crema’.



La cuaterna arbitral estará encabezada por Rodrigo Rivero, quien tendrá como asistentes a Cristian Martínez Cuenca y Nicolás Rosaminer. El cuarto árbitro será Enzo Silvestre.



El plantel que conduce Ezequiel Medrán tuvo doce bajas en relación al de la temporada pasada y han sumado nueve incorporaciones.



Los que llegaron son: el arquero Marcos Peano (24, Defensa y Justicia); los defensas Matías Olguín (21, Boca) y Gabriel Risso Patrón (27, Atlético Tucumán); los mediocampistas Matías Fissore (32, Oackland Roots SC de Estados Unidos), Cristian Llama (36, San Martín de Tucuman), Thobías Arévalo (22, Crucero del Norte), Nicolás Delgadillo (25, Platense) y Manuel Ignacio Lago (20, San Martín de San Juan); y el delantero Gonzalo Ríos (31, Central Norte de Salta).



Los que se fueron son: Julio Salvá, Franco Faría, Facundo Nadalín, Jonás Aguirre, Nicolás Aguirre, Juan Galetto, Guillermo Funes, Franco Bellocq, Mateo Castellano, Jonathan Fleita, Gonzalo Lencina y Mauro Albertengo.



En lo que respecta al objetivo, al igual que en cada inicio de temporada, la idea primordial es pelear lo más arriba posible por el ascenso a Primera División. Se armó un plantel con una mezcla de experiencia y juventud, con una gran base de los que terminaron jugando en el 2022 y una fuerte competencia interna.



¿El equipo? El DT Medrán parecía tener todo definido pero en las últimas horas le surgió una duda. El golpe que sufrió Marco Borgnino en el entrenamiento futbolístico del pasado viernes lo hizo trabajar de manera diferenciada y su presencia es una incógnita. Si el rafaelino no llega en su lugar ingresaría Nicolás Delgadillo.



El resto parece estar todo bastante aceitado y claro. En el arco arrancará Peano. Tres de los cuatro puestos del fondo tienen nombre y apellido: Fontanini, Osores y Risso Patrón. El lateral derecho, por el momento, será de Ayrton Portillo. El desgarro que sufrió Federico Torres y la llegada sobre la hora de Olguín le abren una alternativa a ‘Porti’, que jugará en una posición inédita para él pero que supo defenderse de buena manera en los trabajos veraniegos.



En el doble cinco, el ‘Colo’ Soloa parece estar bien de la dolencia en su rodilla e irá de arranque, sabiendo que Matías Fissore pide pista. Alex Luna vino mostrando un gran nivel en la pretemporada y al parecer le ganó la pulseada a la experiencia de Llama. Por la banda derecha (también puede ir por izquierda o de punta definido) aparece Ignacio Lago por sobre Nicolás Laméndola; y arriba Claudio Bieler junto a Ríos.



Con este panorama, el posible 11 inicial albiceleste sería con: Peano; Portillo, Fontanini, Osores y Risso Patrón; Lago, Soloa, Luna y Borgnino o Delgadillo; Bieler y Ríos.



Los otros que ingresaron en la primera convocatoria fueron: Nahuel Pezzini, Agustín Bravo, Matías Olguín, Matías Fissore, Thobías Arévalo, Cristian Llama, Nicolás Laméndola, Agustin Alfano y Gino Albertengo.



LOS ‘GALÁCTICOS DE NARDOZZA



Uno de los que pisó fuerte en el mercado de pases de la Primera Nacional fue Tristán Suárez. El elenco que es presidido por Alejandro Granados sumó jugadores de renombre como lo son Gonzalo Bergessio (ex Platense), Facundo Coniglio (ex Huracán y Rosario Central), Cristian Chimino (ex Patronato y Arsenal) y Jesús Datolo (libre de Banfield).

Además, se sumaron otros de experiencia en el ascenso como el arquero Sebastián Giovini (ex Gimnasia Mendoza), Pablo Ruiz (un 10 de gran trayectoria en la categoría), Juan Manuel Zarza (ex Independiente) y la continuidad de referentes como Nicolas Messiniti o Nicolás Pantaleone, entre otros.

Lo llamativo, incluso, para viajar a Rafaela el DT Nardozza convocó a 30 jugadores. Más allá del posible 11 titular, también viajaron: Ezequiel Bacher, Joaquín Mendive, Lautaro Cardozo, Nicolás Álvarez, Germán Pared, Leandro Martínez Montagnoli, Iago Iriarte, Thomas Ortega, Maximiliano Oliva, Brian Miranda, Ángel Almada, Braian Maidana, Patricio Núñez, Leonardo Villalba, Juan Zarza, Maximiliano Branbillo, Gonzalo Bergessio.



Las posibles formaciones y datos del encuentro:



ATLÉTICO DE RAFAELA: Marcos Peano; Ayrton Portillo, Fabricio Fontanini, Mauro Osores y Gabriel Risso Patrón; Ignacio Lago, Facundo Soloa, Alex Luna y Marco Borgnino o Nicolás Delgadillo; Gonzalo Ríos y Claudio Bieler. DT: Ezequiel Medrán.



TRISTÁN SUÁREZ: Sebastián Giovini; Cristian Chimino, Gabriel Fernández, Paolo Impini y Nicolás Pantaleone; Enzo Arreguín o Cristian Núñez, Tomás Pérez Serra, Mateo Montenegro o Rodrigo Vélez y Pablo Ruíz; Fernando Coniglio y Nicolás Messiniti. DT: Fabián Nardozza.



Estadio: Monumental de barrio Alberdi.

Árbitro: Rodrigo Rivero.

Asistentes: Cristian Martínez Cuenca y Nicolás Rosaminer.

Cuarto árbitro: Enzo Silvestre.

Hora: 21.00

TV: TyC Sports Play

Radios: Colón FM 91.3 / CNN Rafaela FM 92.1 / ADN FM 97.9 / El Espectador FM 100.1 / LT28 AM 1470 - FM 96.5