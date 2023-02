Atlético: “tenemos la ilusión de hacer un gran torneo”, dijo el DT Medrán

La espera terminó y este viernes se pone en marcha una nueva temporada para Atlético de Rafaela en la Primera Nacional. El que habló en conferencia de prensa fue el entrenador Ezequiel Medrán, quien se mostró muy ilusionado y destacó el compromiso que vino mostrando el equipo a lo largo de toda la preparación.



“Se vienen cosas buenas por delante, tenemos que estar todos pensando que hay un compromiso de trabajo, venimos preparándonos con la ilusión de arrancar de la mejor manera el día viernes”, sostuvo el entrenador, que luego agregó: “Hay un gran compromiso en el día a día, esperemos tener la posibilidad de arrancar de la mejor manera este torneo que tenemos por delante”.



-¿Cómo fue el armado del plantel para este 2023?



-Se mantuvo una base importante. Con los refuerzos fuimos buscando situaciones puntuales, jugadores que creemos que nos pueden dar soluciones. Realmente estoy contento por el esfuerzo que han realizado los directivos, hemos trabajado a la par en este armado que fue complejo, por un montón de situaciones, pero realmente estamos conformes con el plantel que hemos formado y con una gran ilusión por delante.



-¿Para qué va a estar este nuevo Atlético?



-El transcurrir del campeonato seguramente nos va a dar lo que merecemos. En el arranque podremos tener una perspectiva de lo que va a ser el torneo. Nosotros queremos un equipo competitivo, en un lugar expectante de la tabla, en zona de clasificación y estamos trabajando para eso, el día a día, en el trabajo, siento que el plantel está muy comprometido y tenemos la ilusión de hacer un gran torneo.

Hay una gran competencia interna y eso no tengo dudas que va a potenciar al grupo y al que le toque la posibilidad de jugar no tengo dudas que lo va a hacer de la mejor manera.



-En lo futbolístico, ¿Cómo llega el equipo a este debut ante el Lechero?



-La realidad es que el funcionamiento y la identidad del equipo se va a conseguir con el transcurrir del campeonato. Tengo la sensación que vamos a tener un equipo con mucha intensidad, combativo, la intención de tomar el dominio del juego. Es la manera en la que estamos trabajando y tenemos una linda prueba ante Tristán Suárez, uno de los equipos que más se reforzó y más ha invertido desde lo económico, va a ser un partido difícil de arranque pero lo jugamos en nuestra casa y con nuestra gente.



-¿Cuál es el mayor desafío para este 2023?



-Tenemos que ser un equipo serio, prolijo, competitivo, generar esa identidad que podamos salir a competir de local o visitante, de podernos plantar en la cancha, conseguir una regularidad. Ese es el desafío, ser un equipo regular y que a lo largo del torneo se pueda mantener en esa zona expectante. Después sabemos de las complejidades. Tenemos la ilusión de hacer un gran año.



-De octubre del año pasado que no hay competencia oficial. ¿Cómo se maneja la ansiedad previa al comienzo del torneo?



-Fue larga la espera de no poder competir. Nos venimos preparando bien, tuvimos una preparación de la mejor manera, se siente, la ansiedad de tener el campeonato a un paso pero con la tranquilidad de confiar en el trabajo, nos respaldamos en ese día a día. Estamos con muchas ganas de empezar de la mejor manera.



-En este 2023 se cumplen 20 años del primer ascenso, del cual fuiste protagonista y pieza importante. Soñás con repetir eso, ahora como DT.



-Pasa todo muy rápido, tenía 22 años, hoy con 42 lo veo de otra manera, de otro lado. Cuando escucho a los hinchas me emociono porque te hacen recordar aquellas épocas de gloria donde fue un camino hermoso que nos tocó transitar del ascenso pero hoy desde otro lugar, con la ilusión de hacer lo mejor. Me tocó como jugador defender esta camiseta y ahora como técnico lo mismo, con el compromiso y el trabajo, la entrega por completo en el día a día, de la pasión que le ponemos a todo, siento que el fútbol cuando uno trabaja incondicionalmente siempre te termina dando la derecha, esperemos que todos tengamos un gran año y que sea lo mejor para Rafaela.