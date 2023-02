Aumentaron a 84 los casos de dengue

El Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe confirmó ayer que ya son 84 los casos de dengue registrados en las últimas semanas y de esa cantidad solo dos se clasificaron como importados, registrados uno en Ceres y el restante en la

localidad de Villa Cañas.

Los otros 82 casos restantes fueron clasificados como autóctonos y corresponden a pacientes con residencia en distintas localidades del departamento General Obligado según el siguiente detalle:

- 42 casos en Las Toscas.

- 31 casos en Villa Guillermina.

- 5 casos en Reconquista (antecedente de viaje a Las Toscas).

- 2 casos en San Antonio de Obligado (antecedente de viaje a Las Toscas).

- 2 casos en Tacuarendí.

Además se confirmó un caso de fiebre Chikungunya en paciente con residencia en Rosario y antecedente de viaje a Paraguay. Ante esta situación, la cartera sanitaria informó que se realizan las acciones de control y bloqueo, así como la búsqueda de pacientes febriles.

En este sentido, los operativos de bloque consisten en intervenir en el domicilio, la manzana y las otras 8 perimetrales de los casos confirmados con el objetivo de efectuar la búsqueda de febriles en los vecinos del/los domicilios donde los pacientes permanecieron o visitaron desde el regreso del viaje, efectuar el descacharrado de los patios, que implica eliminar recipientes inservibles, dejar boca abajo aquellos en uso y tapar herméticamente aquellos que tienen agua que no se pueda eliminar y proceder a la fumigación intra y peridomiciliaria con maquinaria de ultra-bajo volumen.

Por otra parte, el Ministerio de Salud reiteró las recomendaciones para las personas que presenten fiebre y otros síntomas como dolor de cabeza y de cuerpo, y piensen que puede tener dengue:

-Consultar precozmente y no automedicarse.

-Colocarse repelente cada 4 a 6 horas mientras dure la fiebre y encender espirales en los ambientes de su domicilio.

En tanto, las personas que realizan viajes donde hay circulación de dengue o chicungunya deben extremar las medidas de prevención contra las picaduras del mosquito Aedes aegypti. Si una persona que viajó a estas áreas presenta a su regreso a la Argentina (hasta un período de 2 semanas después) fiebre acompañada de dolor de cabeza, somnolencia, dolor muscular o en articulaciones, dolor detrás de los ojos, sarpullido, sangrado de encías, es fundamental activar la sospecha por arbovirosis tomándose las siguientes medidas:

-Acercarse lo antes posible a un centro de salud para realizar la evaluación correspondiente.

-No automedicarse. Algunos antiinflamatorios como el ibuprofeno o la aspirina pueden agravar el cuadro clínico.

-Usar medidas de protección personal como repelentes, barreras físicas como mosquiteros en puertas y ventanas y medidas de aislamiento dentro de la vivienda para evitar contagiar a otras personas.

-Cumplir con las indicaciones médicas y concurrir a control al centro cercano a su domicilio.

-Mantenerse en su domicilio y no concurrir al trabajo ni realizar visitas hasta el alta.

-Restringir las visitas.

-Eliminar de su casa objetos que puedan servir de reservorio para los huevos de mosquitos.

Por último, se refuerza a la población la necesidad y responsabilidad de tomar las medidas para evitar la proliferación de mosquitos transmisores del dengue, para protegernos, cuidar a nuestra familia, barrio y ciudad.