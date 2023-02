Fernández defendió las políticas sociales

BUENOS AIRES, 10 (NA). - El presidente Alberto Fernández afirmó que el hecho de que el "Estado esté presente no es demagogia, es responsabilidad" y apuntó contra aquellos dirigentes de la oposición que cuestionan el programa de políticas sociales del Gobierno nacional.

"Para nosotros, que el Estado esté presente no es demagogia, es una responsabilidad. Quienes hoy recibieron un kit del Plan Potenciar para trabajar o quienes recibieron la cunita como parte del Plan de los 1.000 días o quienes reciben la Asignación Universal por Hijo, ninguno de ellos tiene nada que agradecerle al Gobierno. Todos ellos tienen derecho a eso", subrayó Fernández.

Al entregar ambulancias y kits Sueño Seguro en la provincia de La Rioja, el Presidente apuntó: "Donde hay una necesidad hay un derecho. Eso es lo que nosotros aprendimos y es lo que hacemos. Después, si nos quieren llamar demagogos, que nos llamen demagogos. Si nos quieren llamar compradores de votos, que nos llamen compradores de votos".

"Yo lo único que sé es que cada día de mi gobierno le resolví la vida a 73 familias que no tenían casa, esa es la única tranquilidad que me queda", enfatizó el jefe de Estado.

En ese marco, Fernández afirmó que el Plan Qunitas representa "un programa de gobierno" enfocado en la niñez y disparó: "El Plan Qunitas lo ideó Cristina (Kirchner). Miles de esas cunas terminaron quemadas por los tribunales. Esa es la diferencia. Cuando gobiernan ellos, esas cunas se queman. Cuando gobernamos nosotros, las hacemos".

"¿Qué significa seguir con esas cunas? Significa seguir con un programa de gobierno que tenemos nosotros en la cabeza, que es atender a los bebés, atender a la niñez desde el nacimiento. La verdad es que lo hicimos siempre", puntualizó.