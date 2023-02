No perder con la inflación, el pedido de gremios en el inicio de la paritaria

El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Juan Manuel Pusineri, encabezó ayer las primeras reuniones paritarias de este 2023, al mediodía con los representantes de los gremios de la administración central, ATE y UPCN y por la tarde con los dirigentes de los sindicatos docentes aunque no formuló ninguna propuesta económica para avanzar en la actualización salarial.

Ambos encuentros se realizaron en Casa de Gobierno con un clima de cordialidad en lo que fue la apertura del diálogo para establecer una hoja de ruta para atender problemas derivados de cobertura de vacantes, pase a planta permanente, condiciones laborales y claro, a esta altura lo más importante por el contexto inflacionario, la recomposición salarial.

Los secretarios generales de UPCN, Jorge Molina y de ATE, Jorge Hoffmann encabezaron las delegaciones sindicales que entregaron documentos con el temario propuesto para las paritarias. Y al término de la reunión, Pusineri realizó una evaluación: “Abrimos la reunión paritaria, tal cual estaba pautado desde diciembre, a fin de analizar la política salarial para el año 2023 y las condiciones de trabajo de agentes de la administración central. Empezamos a tener un intercambio acerca de los temas que pueden entrar en la agenda de acuerdo a instancias anteriores y hemos convenido también en constituir las comisiones técnicas respectivas”.

Respecto de la dinámica que adoptará la negociación, el ministro advirtió que “el sistema de paritarias de la provincia de Santa Fe tiene su autonomía para los planteos. Los gremios van efectuando sus formulaciones, el Ejecutivo tiene que hacer el análisis. Ninguna posibilidad está descartada, pero sí tenemos que ir avanzando en los criterios, las conversaciones e ir compaginándolos para poder hacer una oferta. En función del avance que vamos teniendo, realizaremos las nuevas convocatorias”.

Asimismo, el funcionario descartó que se esté pensando en incorporar la modalidad de “cláusula gatillo”: “No tuvimos un planteo formal respecto de una cláusula gatillo. Conceptualmente, me parece un tema superado. En la discusión paritaria en la Argentina que ya lleva tres años no está presente la cláusula gatillo. Pero además hay que señalar que la cláusula gatillo que conocemos en la provincia de Santa Fe hubiera significado llegar a la paritaria del día de hoy con 10 puntos menos, por lo que no veo el beneficio para los trabajadores”.

Por otro lado, Pusineri subrayó que la propuesta a la que se arribe será válida para todos los agentes del gobierno provincial: ”La idea del Ejecutivo es no discriminar entre sectores de la administración pública. Estamos hablando siempre de aumentos porcentuales, de forma tal que vamos a seguir el criterio de años anteriores”.

Finalmente, el funcionario hizo referencia a la relación que tendría el ofrecimiento salarial con la inflación: “En una negociación paritaria, la expectativa es una moneda de doble cara: funciona el aumento que se pacta y éste resulta más virtuoso si la inflación empieza a bajar. Si la inflación sube hay mayor tensión, mayor conflictividad. De manera tal que ambas cosas deben funcionar para tener un esquema que sea beneficioso para los trabajadores y también para el funcionamiento del Estado”, concluyó.

Por su parte, Hoffmann (ATE) manifestó que el objetivo es “llegar al mes de marzo con una política salarial acordada, no queremos correr por detrás de la inflación, el salario no puede perder poder adquisitivo”. El dirigente, que presentó un documento de 17 carillas con temas a resolver en el marco de la paritaria, expresó: “Queremos anticiparnos a la inflación para darle tranquilidad a los trabajadores/as”, y preservar los salarios. Una alternativa innovadora, entre otras, es realizar un acuerdo hasta mitad de año para luego convocarnos a discutir el segundo semestre. La voluntad de las partes es encontrar una fórmula que nos permita recuperar poder adquisitivo como lo hicimos a finales del año pasado”.

Por el lado de UPCN, también presentó con 28 puntos en ocho carillas para incluir en la negociación con el Gobierno provincial. "El objetivo primario, preservar el poder adquisitivo de los salarios previendo anticipar la inflación para llevar tranquilidad, que los acuerdos sean sostenibles y no se generen desfasajes salariales", señaló el sindicato en un comunicado. Después el propio Molina hizo declaraciones a la prensa, en las que afirmó que “nunca sucedió que en la primera reunión hayamos tenido un acuerdo, pero es importante comenzar este proceso que pretendemos que sea lo más breve posible”. “El primer tema, el central, es la política salarial pero cada gremio presenta su agenda de temas”, agregó antes de pasar a cuarto intermedio. En el próximo encuentro se descarta que el eje principal será el salarial", resaltó.



DOCENTES

Por la tarde fue el turno de los gremios docentes, paritaria que fue presidida también por Pusineri mientras que la ministra de Educación, Adriana Cantero, se hizo presente en forma virtual ya que se encontraba en la Ciudad de Buenos Aires donde participó de la reunión del Consejo Federal de Educación.

El secretario General de Amsafe, Rodrigo Alonso, sostuvo ante los periodistas que "queremos una propuesta que nos permita recuperar el poder adquisitivo que hemos perdido durante nueve meses y ganarle a la inflación que vemos que cuando vamos al supermercado vemos que no se puede controlar".

Desde la vereda de enfrente, el secretario de Educación, Víctor Debloc, se mostró optimista en que el diálogo permitirá cerrar un acuerdo justo a tiempo para el normal comienzo del ciclo lectivo, previsto para el 1° marzo, es decir en 19 días. En el medio hay un súper fin de semana largo por el feriado de los Carnavales. "Hubo buena voluntad en diciembre por la política salarial que se concretó y también la buena voluntad apareció en los diálogos previos que mantuvimos con todos los dirigentes gremiales. Con casi tres semanas por delante, creemos que el 1 de marzo podrán estar todos los chicos en la escuela", sostuvo aunque no lo garantizó.

Aumento salarial para activos que impacte en la escala de antigüedad, aumento salarial para jubilados y estricto cumplimiento del acta paritaria del mes de diciembre 2022 con respecto al traslado del aumento al sector pasivo, aumento de las asignaciones familiares, impuesto a las ganancias y concreción de los concursos pendientes fueron los principales tópicos planteados por Amsafe para ordenar la discusión.

Las reuniones marcaron el inicio del diálogo pero en ambos casos se pasó a cuarto intermedio sin fecha. La cuenta regresiva para el inicio de las clases ya está corriendo. En tanto que hoy se abrirá la negociación con los sindicatos de la salud.