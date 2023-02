Seguridad: bajo asedio de la oposición, Perotti se cruzó con Aníbal Fernández

"Brilloni es el cuarto ministro de Seguridad. ¿Usted en qué se ha equivocado? ¿Hace un mea culpa?" preguntó un periodista ayer al gobernador, Omar Perotti, tras el acto de apertura de sobres de la licitación para repavimentar una avenida de ingreso a la ciudad de Funes, cerca de Rosario. Con cierto fastidio, a la defensiva, el mandatario respondió: "Seguramente puede haber errores, pero no creamos que porque alguien tuvo un ministro durante tanto tiempo los resultados fueron mejores. No pongamos que si hay cambios es porque todo está mal", con alguna referencia elíptica a Maximiliano Pullaro, el diputado provincial y precandidato a gobernador que estuvo al frente del Ministerio de Seguridad entre 2015 y 2019.

La escena retrata la profundidad de la crisis de seguridad en la provincia de Santa Fe con repercusiones muy fuertes en Buenos Aires y se produjo pocas horas después de que el gobernador obligó a Rubén Rimoldi a renunciar como ministro de Seguridad y designar en su reemplazo al ex gendarme Claudio Brilloni. No hay relato que pueda disimular la escalada de violencia que sufre Rosario pero que también se manifiesta en distintos puntos del territorio santafesino. Por caso, ayer atacaron a balazos una sucursal del Banco de Santa Fe a plena luz del día, donde además dejaron una nota mafiosa.

Perotti se enredó otra vez con el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández mientras que el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, buscó justificar los cambios de ministros y debió soportar la embestida del diputado radical, Juan Cruz Cándido.

Perotti, afirmó que el ministro Aníbal Fernández no comprende la situación de la ciudad de Rosario con respecto al narcotráfico, luego que el titular de la cartera Nacional aseguró que desde la provincia desconocen lo que sucede. "El ministro (de Seguridad, Aníbal Fernández) sigue sin entender la realidad y particularidad de Rosario desde hace muchísimos años. Si esa es toda la ayuda que puede dar, hay que decirle al ministro que no alcanza", argumentó Perotti.

"Deberíamos tomar la totalidad de todas las fuerzas federales para que puedan estar en la provincia. La magnitud amerita fuerte y total prioridad de la Nación. Argentina no puede permitir que estas cosas pasen. Ese territorio es Rosario y nuestra provincia. No hay provincia que tengan la posibilidad de enfrentar tamaño delito federal", remarcó Perotti ante la prensa en Funes.

Más temprano, Fernández había dicho que "no tener conocimiento de lo que sucede es delicado, hace 20 años tienen complicaciones, estamos trabajando con lo que nos piden". "Casi 3.500 personas están dedicadas a la tarea y son financiadas desde el Estado Nacional y no le hemos pedido ni un centavo a la provincia", agregó.

El subsecretario de Comunicación y Vinculación Institucional de la Municipalidad de Rafaela, Luis Kujawinski, también se pronunció respecto de la crisis de la seguridad y apuntó contra el ministro Aníbal Fernández. "Rosario no es solo un tema de Santa Fe. El ministro Aníbal Fernández debe entender que los problemas de Rosario requieren una intervención nacional. Por Rosario se va por autopista a Buenos Aires y a Córdoba, se cruza a Entre Ríos por un puente o se va al Norte del país por las rutas 34 y 11. Además tiene puerto y aeropuerto. Basta de ninguneo al interior. Las Fuerzas Federales tienen que estar más presente. La Argentina no es únicamente el AMBA".

Por su parte, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, también volvió a cuestionar a la Provincia y a la Nación por no ocuparse de la seguridad de esas ciudad. "Los ataques involucran a un sindicato, un canal de televisión, la agencia de investigación criminal, una comisaría que fue baleada por una persona en bicicleta, y ayer (por el miércoles) un centro de distrito municipal que además tiene un centro de salud", señaló. Además, explicó el vínculo entre los crímenes y la relación que tienen con los líderes de las bandas narcos presos: "El 95% de los hechos se ordenan desde cárceles, y los hechos mensajes que dejan en estos atentados son entre bandas que tienen a los jefes detenidos, se ordenan desde las cárceles".

El ministro de Gestión Pública de la Provincia, Marcos Corach, intentó justificar en un posteo en su cuenta de Twitter el nuevo cambio de ministros. "Sobre los cambios en la conducción del ministerio de Seguridad es necesario decir que lo hacemos porque este gobierno no niega la realidad, busca cambiarla, por más difícil que sea. No se corre de su responsabilidad y trabaja sin especular ni hacer cálculos políticos". Después agregó que "la situación en el sur de la provincia es de una complejidad extrema, por eso nos vemos en la obligación de ajustar permanentemente la estrategia y cambiar las piezas que sean necesarias para implementarla". El funcionario cerró: "Y no nos tiembla el pulso porque no perdemos de vista nuestros objetivos".

"Marcos, tenés hasta Rafaela tomada por el crimen organizado. Circunscribir el problema al sur es de necio e irresponsable. No se tu, pero yo pondría los pies en la tierra y opinaría menos fuera del recipiente", dijo Cándido al salir al cruce de Corach. Después le pidió a Perotti -a quien definió como el "sultán santafesino"- "que se haga cargo de la seguridad, hay que ocuparse menos de la oposición y más de gobernar".

En este marco, la diputada provincial socialista, Clara García -que hoy estará en Rafaela- no dudó en sostener que "en Rosario hay un absoluto descontrol en seguridad, seguramente llegará el Comisario Jefe número once" a la vez que afirmó que "no hay tiempo que perder, el gobernador debe convocar a todas las fuerzas políticas y trazar un plan para pacificar Rosario. Una política de estado que devuelva la tranquilidad a las familias".

En una nueva crítica a Perotti, García expresó que "la irresponsabilidad de llegar sin un plan y cortar todas las políticas en marcha nos pone frente a un nuevo volantazo en seguridad, pero no hay ministro que arregle la improvisación y la falta de conducción política".

Pullaro se sumó al debate al señalar que "todo cambio en el Ministerio de Seguridad tiene que ir acompañado por acciones decididas del principal responsable por la ausencia de un plan de Seguridad, el gobernador @omarperotti, a quien le pido una vez más que tome las riendas de la gestión. Es urgente y necesario".

Finalmente, el concejal rafaelino y precandidato a intendente por Juntos por el Cambio, Leonardo Viotti, publicó en Twitter que "@omarperotti es una sucesión de malas decisiones, seguimos sin plan de seguridad ¿A dónde quedaron la paz y el orden que prometió en campaña en 2019?". Y siguió: "@omarperotti la improvisación en seguridad le cuesta la vida a cientos de santafesinos. No solo se trata de nombres, a la inseguridad y a los narcos se los combate con un plan serio. @omarperotti si usted eligió mal 4 ministros de Seguridad tal vez sea hora de hacer un mea culpa y asumir que no sabe qué hacer".