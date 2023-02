Olguín, el noveno refuerzo

Luego de tanta espera Matías Olguín finalmente llegó a Rafaela, se sumó a los entrenamientos de Atlético de Rafaela para formar parte del plantel que competirá en el torneo de la Primera Nacional 2023.



El lateral derecho llega proveniente de Boca Juniors a préstamo hasta fin de año. Olguín, nacido el 7 de marzo del 2001 en Capital Federal, viene de integrar el plantel de División Reserva, además de haber formado parte de pretemporadas con el plantel superior.



El desgarro de Federico Torres y la ausencia de un 4 natural le abrieron la puerta a Olguín, que en el club de la Ribera no era tenido en cuenta por Hugo Ibarra y se buscaba que pudiera sumar rodaje futbolístico en un nivel superior al de la tercera.



En lo que respecta a las incorporaciones, la de Olguín sería la última aunque no habría que descartar la llegada de un delantero. El libro de pases cierra este jueves a las 20 hs. y la dirigencia albiceleste sigue en la búsqueda de otro atacante. Algunos ofrecimientos han llegado a barrio Alberdi y se analizará por estas horas si se suma alguien más o no.