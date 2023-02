Sigue la inoculación Covid con la vacuna bivalente

El gobierno provincial, a través del Ministerio de Salud, inició la colocación de la vacuna bivalente contra el Covid. “Ya se aplica en los vacunatorios más grandes, y a partir de la semana que viene, estará disponible en todos”, anunció el secretario de Salud, Jorge Prieto durante una conferencia de prensa que ofreció en la ciudad de Santa Fe.

“Esta vacuna implica una logística particular ya que tiene una cadena de frío de entre -60°C y -90°C, por lo que se realizó la capacitación adecuada para los y las trabajadoras de salud”, argumentó.

Para el secretario de Salud es importante que “las personas reciban una activación de la respuesta inmune frente al Covid, una pandemia que aún no ha terminado. La OMS (Organización Mundial de la Salud) determinó este 30 de enero, al cumplirse 3 años, que sigue siendo una emergencia a nivel internacional”.

“Hoy disponemos de una vacuna que es bivalente, también llamada bivariante, que cuenta con la cepa original de Wuhan, es la cepa que llaman ancestral, más dos variantes de alta circulación, que nosotros tenemos a nivel país: BA4 y BA5”, detalló el funcionario provincial.

En este contexto, Prieto solicitó la colaboración de los santafesinos: “La situación epidemiológica se debe a este alto nivel de vacunación que tenemos aquí y destacamos que va a estar disponible esta nueva vacuna como refuerzo. La mejor vacuna es la que está colocada en los brazos de los y las santafesinas, reactivando la inmunidad”, argumentó.

Asimismo, respecto de los datos de inoculación, Prieto sostuvo que “Santa Fe es una provincia, en lo que hace a los esquemas primarios de vacunación, con un promedio que supera el 90%”.



EN RAFAELA

La aplicación de vacunas bivalentes del laboratorio Pfizer contra el Covid en los centros de salud de Rafaela comenzó el último lunes, cuando se colocaron 156 dosis, según publicó este Diario en base a los datos proporcionados por la jefa del Vacunatorio del Hospital "Dr. Jaime Ferré", Luciana Díaz.

"De a poco las personas que necesitaban refuerzos se van acercando porque van cumpliendo los 120 días de la última aplicación. Eso es lo positivo", destacó ayer la profesional ante una nueva consulta de LA OPINIÓN.

Entre el 1° y el 8 de febrero, se inocularon 648 personas contra el Covid en los 13 vacunatorios de Rafaela, remarcó. En este sentido, Díaz detalló que se colocaron 397 Pfizer Bivalente entre este lunes y ayer miércoles, 306 de ellas en el Hospital y el resto en los centros de salud barriales. "Las personas que recibieron la bivariante comentan que no tuvieron ningún síntoma luego de su aplicación", subrayó.

En tanto, desde el primer día de febrero hasta este miércoles se colocaron 120 dosis de la vacuna monovalente de Pfizer para adultos, 3 dosis de Sinopharm y otras 120 vacunas pediátricas de Moderna.

Asimismo, Díaz profundizó aún más las estadísticas al consignar que 604 de las dosis aplicadas fueron en carácter de refuerzos, 28 segundas dosis mientras que 14 significaron el inicio del esquema.

"Bebés, niños, adolescentes y adultos concurren a vacunarse. Y además se acercan a preguntar", destacó Díaz como hecho positivo en una ciudad donde hay un alto nivel de vacunación contra el Covid.