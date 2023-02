Municipio y SEOM acuerdan mejorar las condiciones laborales de trabajadores

Con el objetivo de dar respuestas a reclamos presentados en los últimos años por el personal de distintas áreas, el Municipio firmó ayer un acuerdo con el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM) para la implementación de un plan de mejora en las condiciones laborales para los próximos dos años, llamado Potenciar Capital Humano, basado en los ejes Capital humano, Infraestructura y equipamiento y Procesos. El objetivo del mismo es lograr una transformación integral de la administración pública local, en beneficio de los trabajadores y trabajadoras municipales, que impacte positivamente en la prestación de los servicios a la ciudadanía según se informó ayer durante una conferencia de prensa que encabezaron el intendente, Luis Castellano, y el secretario General del gremio, Darío Cocco.

"Es importante destacar que los empleados y empleadas municipales presentes en el lugar, plantearon sus inquietudes y solicitudes, exponiendo las realidades de cada una de sus áreas de trabajo", informó el Municipio. En otras palabras, hubo duros planteos de los 200 delegados que participaron en la asamblea previa a la conferencia de prensa. "Hubo reclamos, muy fuertes en algunos casos", dijo uno de los delegados consultados por este Diario.

Castellano asistió al encuentro en la sede sindical de Lavalle y Brasil junto a varios integrantes de su gabinete, como los secretarios de Obras y Servicios Públicos, Bárbara Chivallero, de Evaluación, Auditoría y Transparencia, Cecilia Gallardo, de Gobierno y Participación, Jorge Muriel, y de Prevención en Seguridad, Maximiliano Postovit. Además participaron los concejales oficialistas Brenda Vimo, Juan Senn y Valeria Soltermam, lo que despertó quejas en los concejales de la oposición: "No nos invitaron, desde el SEOM no llegó ninguna invitación al Concejo ni tampoco nos avisaron de manera informal a través de un mensaje por whatsapp, nos dejaron afuera. Una lástima". La presidenta de la Asociación de Personal Jerarquizado de la Municipalidad, Mariana Arias; el secretario General de la CGT, Roberto Oesquer completaron el esquema de autoridades.

Castellano expresó que "Rafaela hoy es un ejemplo en muchos sentidos a nivel nacional, e incluso internacional, eso en gran parte se lo debemos a cada uno de los trabajadores y trabajadoras municipales porque son los que terminan ejecutando las políticas que se van decidiendo en el departamento Ejecutivo, eso merece siempre un reconocimiento muy alto". En este sentido, subrayó que "parte de ese reconocimiento tiene que ver con la organización de un plan de trabajo en donde el reclamo que el gremio venía haciendo con respecto a algunos atrasos en temas que son básicos, nosotros los hemos tomado".

Este Diario publicó ayer que personal municipal planteó a través del gremio su malestar por el "hacinamiento" de oficinas en el edificio municipal y en el Corralón, donde además no hay "un lugar decente para tomar un refrigerio". También el descontento existente se debe al mal estado por falta de mantenimiento del parque vehicular con la que trabajan, por caso, los inspectores de tránsito.

"A ese plan de trabajo lo tenemos bastante pulido y expresado, y es un plan para los próximos dos años, con inversiones que tienen que ver con la infraestructura, con vehículos, con la mejora de las condiciones laborales, sanitarias, equipamiento informático; con una serie de cuestiones que van a derivar seguramente en una modernización importante y en una mejora en las condiciones de trabajo. Y lógicamente, en la mejor prestación de los servicios a cada uno de los rafaelinos y rafaelinas, que en definitiva, son quienes nos pagan los sueldos", explicó Castellano.

"Hay otra cosa que tiene mucha importancia, que es la posibilidad de discutir nuestras políticas laborales y salariales en nuestro ámbito. Es muy difícil pensar la realidad de ciudades como Rosario, Santa Fe, comparadas con Rafaela o con cualquier comuna de alrededor, porque son realidades y problemáticas diferentes. Eso merece un ámbito de discusión diferente. Por eso, la creación de la mesa territorial que compartimos con municipios y comunas de la región, nos permite no solamente discutir el salario, sino una serie de cuestiones laborales que son las que venimos charlando hoy en este encuentro. Eso derivará también en algún momento, en una ordenanza que nos habilite en la firma de un convenio particular, en donde podamos expresar, nosotros como Departamento Ejecutivo, las necesidades de la comunidad; y los trabajadores y trabajadoras, las necesidades de ustedes para llevar adelante esos pedidos", amplió el Intendente.

Castellano sostuvo que "estamos buscando que los pedidos tengan un ámbito de discusión organizado, que más allá de quien esté como intendente, concejal o secretario del gremio, puede mantenerse en el tiempo, y dejemos en las próximas administraciones, el establecimiento de normas claras de trabajo que no dependan de la voluntad de las personas, sino que fundamentalmente, dependan de ámbitos fijados y que protejan ese ámbito legal".

Finalmente, el Intendente remarcó: “A mí y a mi equipo nos pone muy contentos poder llevarlo adelante, porque costó mucho tiempo de discusión. Generar un ámbito regional y entender que la autonomía y la construcción se hace de abajo hacia arriba. Por ahí, lo que sucede en general en el país, es que las decisiones se toman de arriba hacia abajo. Nosotros queremos tratar de transformar esa lógica, que se transforma estando en cada uno de los lugares que tienen problemas. Hoy nos reunimos acá, pero las próximas reuniones serán donde tenemos inconvenientes, donde hay que mejorar, para ver cada una de las realidades para poder resolver los planteos. Lo que resolvamos derivará en un mejor servicio a la comunidad. No tengo ninguna duda”.

Por su parte, Cocco resaltó que "lo que estamos proponiendo es un cambio de cultura, de paradigma, porque entendemos que somos capaces de mejorar, somos una ciudad ejemplo en muchas cosas y están dadas las condiciones para cambiar la cultura en la manera en la que trabajamos hacia adentro de la municipalidad. Es un día muy importante, no solo por la firma de este acuerdo macro, sino también por haber generado un amplio anexo que detalla las mejoras que se van a hacer".

Más allá del amplio acuerdo, que debería pasar por el filtro del Concejo Municipal en caso de involucrar recursos presupuestarios, Cocco admitió que esto recién comienza al sostener que "este es un camino largo y arduo, que requiere un gran compromiso de seguimiento por parte de la organización gremial, el Departamento Ejecutivo, la Asociación de Jerarquizados y el cuerpo de delegados". "Venimos de momentos complejos donde los trabajadores hemos demostrado nuestro compromiso, tenemos la responsabilidad de elevar las condiciones laborales y cuidarnos, y hoy podemos decir que somos protagonistas en la creación de las políticas internas", enfatizó.



MODERNIZACIÓN PARA LAS MEJORAS

Gallardo, quien dio por superado el contrapunto con el SEOM de las últimas semanas, presentó el plan de acción basado en los ejes: Capital humano, Infraestructura y equipamiento, y Procesos. Dicho plan está estructurado por áreas municipales, y se encuentra calendarizado para su aplicación tanto inmediata como a mediano plazo, con validez para los próximos dos años.

En el mismo se contemplan acciones específicas vinculadas a la provisión de insumos y herramientas, reparación y recambio progresivo de la flota de vehículos municipales, relevamiento y mejoras en la infraestructura interna como oficinas, baños y espacios comunes, a fin de garantizar la seguridad y dignidad de trabajadores y trabajadoras.

Al respecto, Cecilia Gallardo comentó: “Las políticas de capital humano son prioridad para nuestra gestión. Hace tiempo venimos trabajando y llevando adelante distintas acciones que presentamos en este plan. Todas estas acciones nos acercan a la Rafaela que queremos, con más y mejores servicios para la ciudadanía. En ello es fundamental poner en valor el papel de las personas”. También agregó que la creación de la comisión negociadora del Cct es una oportunidad de reforzar el federalismo y lograr mayor autonomía".