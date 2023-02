Castellano se reunió con el Fiscal Federal por seguridad

El 2023 comenzó en Rafaela con un ataque sicario que dejó tres heridos, entre ellos una niña, en barrio 17 de Octubre, en un hecho que alcanzó repercusión nacional porque quedó registrado en un video que se hizo viral. La balacera se produjo a metros del lugar donde jugaba varios niños y generó conmoción en la ciudad porque el avance del narcotráfico parece aumentar los niveles de violencia. Con Rosario desbordado por los tiroteos y las muertes ligadas a la narcocriminalidad, y la crisis de la seguridad a nivel provincial, los rafaelinos fortalecieron sus reclamos a las autoridades locales para que se brinde mayor seguridad.

En este contexto, el intendente Castellano, junto al secretario de Prevención en Seguridad Maximiliano Postovit, mantuvieron una reunión con el fiscal Federal de Rafaela, Gustavo Onel, en la sede que ese organismo tiene en una casona de bulevar Yrigoyen. Fue un día después de participar en una reunión del Comando Unificado en el Municipio, en la que se acordó reforzar la presencia de agentes policiales en distintos barrios ante el malestar de los vecinos, que no dudan en comentar en las redes sociales del Intendente para exigir seguridad.

Tras el encuentro con Onel, Castellano explicó que fue "una reunión de trabajo, que es la continuidad de una serie de reuniones que venimos teniendo con distintos estamentos de la Justicia, en este caso con la Justicia Federal, que se dedica a los delitos federales como por ejemplo el narcotráfico, el contrabando, que nos permiten, con nuestros y sus equipos de trabajo, coordinar acciones para poder atacar el delito para poder prevenirlo".

Castellano afirmó que “Nosotros también trabajamos coordinadamente llevando las denuncias que los vecinos nos hacen, acordando estrategias en conjunto y entendiendo que ante problemas complejos como lo es el tema de la seguridad. Es necesario coordinar acciones con todos los niveles y poderes del Estado: legislativos, ejecutivos y judiciales”.

“Eso es lo que venimos haciendo como parte de nuestro trabajo. Hemos tenido reuniones con el Comando Unificado, ahora con el Fiscal Federal, tenemos reuniones con la Fiscalía Regional, trabajamos coordinadamente con el Consejo Municipal, con los vecinos y vecinas de los barrios, con fuerzas federales como Gendarmería y Policía Federal, con la Policía Provincial, con la Guardia Urbana, con Protección Vial y Comunitaria; una interacción donde cada uno tiene una responsabilidad específica, pero que, sin coordinación es muy difícil atacar el delito”, amplió el Intendente.

“En definitiva, creo que con coordinación se trabaja más efectivamente sobre tareas de prevención y de esclarecimiento”, completó.



APORTES DE INFORMACIÓN Y RECURSOS

Por su parte, Postovit destacó que la visita al fiscal Federal Gustavo Onel y de todo su equipo de la Fiscalía Federal no hace más que ratificar el compromiso con los vecinos de la ciudad. "Muchas veces nos llega información delicada vinculada a venta de estupefacientes, y nosotros la suministramos en tiempo y forma. Al ser un delito federal, es una herramienta muy importante la Fiscalía porque uno aporta información y recursos tecnológicos a un lugar donde, por excelencia, se investigan esa clase de delitos federales”, expresó.

Consultado sobre los temas más específicos que fueron tratados, Postovit indicó que el Fiscal brindó información de cómo fue el año 2022. "En ese informe de gestión, muchos de los allanamientos fueron gracias a la participación de los vecinos, los que, mediante sus testimonios, confían en nosotros para que aportemos esa información tan sensible y que, muchas veces, perjudica al bienestar de la sociedad", expresó el secretario.