Perotti echó al ministro de Seguridad y designó en su reemplazo a Brilloni

El gobernador Omar Perotti puso en funciones anoche al nuevo ministro de Seguridad de la provincia, Claudio Brilloni, quien reemplazó a un desgastado Rubén Rimoldi pese a que solamente permaneció seis meses en su cargo, período en el que no pudo lograr resultados en especial en Rosario, donde el año pasado se cometieron 289 crímenes y este 2023 comenzó con 24 asesinados en enero y otros 7 en lo que va de febrero.

El flamante titular de la cartera se venía desempeñando como secretario de Seguridad Pública y ahora se convirtió en el cuarto ministro en esa área de la gestión Perotti, a quien le faltan apenas diez meses para finalizar su mandato.

En 2019, el primer ministro de Seguridad fue el controvertido, Marcelo Saín, quien se fue en medio de un escándalo luego de polémicas declaraciones públicas y audios filtrados relacionados con un presunto accionar ilegal de las fuerzas de seguridad. Más tarde hubo revelaciones sobre actividades de espionaje por el cual hoy está procesado. Jorge Lagna fue el segundo ministro del Gobierno de Perotti, pero se fue por la falta de resultados, al igual que ahora Rimoldi.

Perotti le tomó juramento a Brilloni después de haberse reunido en Casa de Gobierno con el ministro del Interior, Wado de Pedro. Al acto, en el que hubo rostros adustos, asistieron los ministros de Gestión Pública, Marcos Corach, y de Gobierno Celia Arena.

Tras una reunión en la ciudad de Santa Fe con el gobernador provincial, el ahora exministro formalizó la renuncia a la cartera de Seguridad. En realidad fue despedido del cargo que había asumido el 10 de agosto del año pasado luego de la renuncia de Jorge Lagna, también ocurrida en medio de un contexto de creciente violencia en la ciudad de Rosario.

Rimoldi había asumido su función con el objetivo de dotar de una conducción unificada a la fuerza de seguridad, dividida en varias áreas con jefaturas propias, según explicó.

Pero ayer por la mañana fue baleado un centro de salud municipal de Rosario y el intendente local, Pablo Javkin, le reclamó al ministro que se radique en la ciudad, a la vez que pidió la incorporación de 5.000 policías. "No es que dudo de la Policía. No está. ¿Dónde están? ¿Cómo puede ser que hayan baleado una comisaría en bicicleta y nadie la persiga? Hace siete días que la ciudad está en constante amenaza. Balearon la Agencia de Investigación Criminal y no hubo persecución. ¿Cuántos policías hay ahí adentro? ¿No reaccionan ante una balacera contra ellos? Se tiene que terminar esto. Que se venga a vivir el ministro de Seguridad (Rubén Rimoldi) acá", recalcó Javkin.

Con 24 asesinatos en enero y 7 en lo que va de febrero, la principal ciudad de la provincia se conmocionó por el crimen de Lorenzo “Jimi” Altamirano, ocurrido la semana pasada. La víctima era un músico y artesano que fue levantado por un automóvil, asesinado y arrojado frente a un ingreso del estadio de fútbol del club Newell’s Old Boys. Según el desarrollo de la investigación, se trató de una víctima escogida “al voleo” para enviar un mensaje mafioso en medio de la interna de la barrabrava del club, un hecho nunca ocurrido hasta el momento en Rosario.

Durante una conferencia de prensa realizada ayer al mediodía, Rimoldi adelantó que la investigación de ese caso estaba avanzada y que se realizarían allanamientos.

La difusión de esa información fue repudiada por el jefe de la Agencia de Criminalidad Organizada del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Luis Schiappa Pietra, quien se mostró molesto. “Cómo un ministro va a salir a decir que nosotros estamos por allanar un domicilio”, dijo Schiappa Pietra y subrayó que “es inaudito que alguien diga que vamos a allanar”.

Voceros del Gobierno provincial indicaron que el gobernador le quitó el respaldo a Rimoldi por los escasos logros en materia de seguridad y no por los dichos de esta mañana.

En este contexto, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Daniel Erbetta, pidió "no naturalizar lo que está pasando en Rosario" a la vez que consideró que "no se puede aceptar la violencia y el narcotráfico como si nada se pudiera cambiar, esto interpela a la política y a los tres poderes del Estado". "Parecía que habíamos tocado fondo y seguimos cada vez más buscado una mayor profundidad. Me da la impresión de que nadie puede mirar para otro lado", enfatizó el magistrado según publicó el diario La Capital. "Hay muchos jefes policiales y agentes de la policía que están condenados, otros sometidos a proceso. Están condenados porque no solo brindaron protección, sino que en algunos casos han pasado a gerenciar estos negocios conjuntamente con los sectores que controlan la calle y hacen uso de la violencia", dijo respecto a la responsabilidad de la fuerza.

En la misma línea se pronunció el fiscal a cargo de la Agencia de Criminalidad Organizada del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Luis Schiappa Pietra, quien advirtió que "la estructura policial no da para más".



BRILLONI

Brilloni, quien nació en Santa Fe el 20 de noviembre de 1962, integró la Gendarmería Nacional Argentina desde y se retiró como Comandante General, en 2020. Además, prestó servicios en distintos elementos de la Fuerza, principalmente ligados a los operativos en frontera con Paraguay y Bolivia. Cuenta con una amplia experiencia en investigaciones judiciales.

Además, el nuevo ministro de Seguridad recibió constantes capacitaciones en Institutos de la Fuerza, FBI y otros organismos tanto nacionales como internacionales. También, integró un equipo de Observadores de OEA en México en el año 2018. Tiene un perfil sumamente operativo, donde destaca el trabajo en equipo y la multiagencialidad para abordar la Seguridad, además de una gran experiencia y trayectoria en la materia.

En su cargo anterior como secretario de Seguridad Pública, logró consolidar equipos de trabajo profesionales, una conducción consensuada de las Fuerzas desplegadas en el territorio y fortalecimiento de los vínculos con la Justicia, tanto provincial como nacional, en pos de lograr un trabajo mancomunado, según destacó anoche el Gobierno provincial.