Las ventas de maquinarias agrícolas repuntaron en enero

Los patentamientos de maquinaria agrícola iniciaron el 2023 con una suba del 16,7% con respecto al año pasado, lo que constituye un dato sorpresivo habida cuenta del derrumbe que ocurrió en las operaciones en los últimos meses de 2022 y que llevaron a que desde el sector proyecten una fuerte baja en las ventas para el corriente ejercicio.

De acuerdo con los datos divulgados por la División de Maquinaria Agrícola de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), en total se inscribieron 560 unidades entre cosechadoras, tractores y pulverizadoras, cuando un año atrás habían sido 480.

En resumen, el patentamiento de maquinaria agrícola en el arranque del año culminó con buenos números si se analiza el contexto complejo que se vive en el sector, representando un 19% más que diciembre 2022 y en el interanual, un 17% más que en enero del año 2022.

En Cosechadoras

En esta categoría se vendieron 62 unidades, lo que significa 67,6% más que diciembre y 24% más que enero del año pasado, con un volumen cercano al promedio mensual de patentamientos del año 2022. En la participación de mercado, John Deere mantiene el liderazgo con 43% secundado por Case (29%) y New Holland (14%) que sumados en grupo CNH igualan el 43%.

En Tractores

Enero registró 447 unidades patentadas, fue 12,6% mayor a diciembre y 16,7% mejor que hace un año, no obstante, es un 14% menor al promedio mensual de patentamientos de los últimos 12 meses. “El mercado lo lidera John Deere, que con un excelente primer mes participa con el 38% de cuota, seguido por New Holland y Case con 18% y 14% respectivamente”, especificaron desde la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

En Pulverizadoras

Se patentaron 47 pulverizadoras en el mes, siendo esto un 34,20% más que el último mes del año 2022 y un 8,5% más que enero del año pasado. No obstante, el total del mes está por debajo del promedio mensual del 2022 que es de 60 unidades, lo cual deja claramente que el contexto afecta en mayor forma a este rubro en comparación con los otros 2. El mercado en el comienzo del año lo lidera PLA con 43% con amplio margen sobre Metalfor, que lo secunda con 23%, cerrando el podio Caimán con el 12%.