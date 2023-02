La Mesa de Enlace apuntó a la “política lechera”

En referencia a los rumores que circularon sobre un eventual “apriete” del Gobierno a las industrias lácteas para que no aumenten el pago al productor por su materia prima, supuestamente bajo amenaza de intervenir las exportaciones lácteas, la Mesa de Enlace salió con un duro comunicado esta semana. “Lo que sucedió fue que, en los últimos días, muchos tamberos han recibido por parte de la industria la anulación del informe de precio de la leche correspondiente al mes de enero, sin que mediara ninguna explicación de motivos”, dijeron desde la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias.

“Se trata de una provocación en medio de una situación complicada, ya que este recorte inédito recae sobre un precio de la leche al productor de quebranto”, cuyo valor promedio en diciembre fue $66,24 por litro. “Este precio representa un valor bajísimo en dólares, que fija unilateralmente la industria”, afirman desde las entidades madres.



LO QUE DENUNCIAN

“Los tambos están pasando un momento con insumos elevados en dólares, donde el precio ya está muy por debajo y lejos de los costos, hay menos leche, y sin reservas de alimento (o muy caras) para los próximos meses.”

Según la ME, existe “cartelización” y “no tener un sistema de pago escrito tampoco ayuda”.

Y agregaron: “esta distorsión burda repercute sobre todas las decisiones en el tambo: no ayuda a cuidar el ambiente, ni los animales, ni las personas que trabajan a diario. Es más, se está contribuyendo a la destrucción del sistema. Sin tambos no hay cadena. Sepan las autoridades que a los productores ya no los pueden seguir engañando”.

Por eso, “esperamos una convocatoria del gobierno para desandar estas políticas intervencionistas que dañan al productor, que se aclare esta situación y se generen propuestas serias que no ajusten por el lado de la producción, como una triste película que ya estamos viendo muy seguido”.

La Mesa de Enlace que conforman las cuatro entidades nacionales más importantes, SRA, CRA, FAA y CONINAGRO, exhortaron: “Los tamberos necesitan que se generen defensas y se propongan criterios, para ir hacia un sistema donde se pueda negociar el precio entre privados, y que se cumplan”.

En este sentido, se pidió una audiencia con las autoridades de Economía, para abordar esta situación y esclarecer los supuestos “aprietes” del Gobierno a algunas industrias exportadoras. Hasta ayer no había novedades de una posible fecha de encuentro.