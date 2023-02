Las nuevas tecnologías traccionan los agronegocios

Mayco Mansilla, Ing. Agr cordobés radicado en Esperanza, con maestría en Bioeconomía, Agtech y Finanzas, cuenta cómo enfocó su profesión hacia la obtención del triple impacto en el agronegocio: lo económico, lo social y lo ambiental. Así llegó a fundar junto a varios socios, su empresa Innventure, que es un crisol de emprendedores de base tecnológica, relacionadas al agro.

“Surge en el seno de AAPRESID, donde estuve muchos años como gerente técnico, gracias a un grupo de productores que estaban buscando alternativas para diversificar su negocio, tratando de morigerar esa vulnerabilidad que tiene la producción respecto del clima y los vaivenes de la política agropecuaria”, resume Mansilla.

Se manejaron varias opciones hasta que el joven Mayco les propuso irse a la punta de la pirámide del negocio, explorando la innovación y la tecnología que precede al valor agregado del negocio y desde donde se generan nuevas oportunidades. “En el mundo las empresas más valiosas son aquellas que desarrollan tecnologías y en Argentina hay muchas posibilidades de sumarse a estos proyectos a través de inversión”, sostiene el ingeniero. “Mi propuesta entonces fue generar un fondo de inversión, que fue aceptado por AAPRESID, desde donde se evalúan y seleccionan proyectos que tengan alto potencial para multiplicar esa inversión; el fondo dura diez años, se invierte durante los primeros cuatro, y desde el año seis al diez se liquidan las acciones que se van adquiriendo”, explica Mansilla.



EXPLORAR, INVERTIR Y PROMOVER

Desde Innventure, “se invierte en proyectos que están validados y funcionando que necesitan capital para hacer un escalado rápido; son innovadores con equipos sólidos y tecnologías disuptivas que aportan soluciones a problemas de la cadena agroalimentaria”, detalla el emprendedor.

Algunos ejemplos que ya son una realidad en el agro, incluyen “proyectos que ayudan a reducir un 70% el uso de agroquímicos, mediante la aplicación selectiva de herbicidas con la tecnología ‘verde sobre verde’; o en ganadería con un proyecto que realiza la trazabilidad del rodeo de manera simple, efectiva y económica, diferenciando la producción; o la posibilidad de desarrollar cultivos editados genéticamente para que resistan a herbicidas de bajo impacto; o en producción frutihortícola, se desarrolló una película de bioplástico que alarga la vida útil de las frutas”.

Entre los casos más exitosos, Mayco cita el caso de “una empresa que fue creada por el hijo de la familia Paladini, la cual en sólo cinco años fue considerada “unicornio” (vale más de 1.000 millones de dólares) y que desarrolló una tecnología que genera proteínas animales desde las plantas”.

Bajo este concepto de negocio, Mayco Mansilla explica que hay muchas personas dispuestas a invertir en soluciones innovadoras (startups) dentro de la cadena agroalimentaria, donde Argentina es uno de los países más sostenibles de la agricultura mundial y gracias a los nuevos productores agropecuarios puede llegar a convertirse en líder indiscutible del mundo.

En este sentido, la semana que viene en la Sociedad Rural de Rafaela, Innventure presentará estos casos “para que productores, empresas del agro y, potencialmente, otros jugadores interesados en el sector ‘Agri Food Tech’ puedan diversificar sus inversiones, vincularse con las nuevas tecnologías y contribuir a la seguridad alimentaria global y al desarrollo sostenible de nuestras comunidades”.

El Ing. Mayco Mansilla aclaró que “para llevar adelante esta iniciativa se generaron alianzas estratégicas con los mejores; es así que Innventure buscó a Endeavor Argentina, que es la red global de emprendedores de alto impacto más grande del mundo, y el respaldo de Tanoira Cassagne, el estudio jurídico líder en la estructuración de fondos de inversión en nuestro país”.

Las nuevas y exitosas tendencias pasan hoy por “lograr tecnologías de eficiencia, que buscan aumentar la productividad, disminuir el impacto ambiental y desarrollar automatización de tareas y robótica, que hacen a una mejor calidad de vida en el campo; no hay dudas que el futuro de la agricultura pasa por estos desarrollos”, afirma el joven emprendedor, al tiempo que va citando ejemplos del nuevo paradigma. “En la clasificación y peritaje de granos, había una persona que contaba y analizaba miles de granos para determinar porcentaje de impurezas y calidad, antes de su comercialización, hasta que un argentino hace poco más de dos años desarrolló un scanner que realiza esta tarea, una tecnología que ya la adquirieron 19 países del mundo; hacia allí nos enfocamos cuando proyectamos desde Innventure”, cuenta el ingeniero.



LA REFLEXIÓN

Antes de invitar a quienes deseen acercarse a escuchar su exposición el próximo Jueves 16 de Febrero en la Rural desde las 19h, Mayco definió el escenario que ya se observa dentro del sector: “la tendencia más clara es los millones de dólares que están invirtiendo las multinacionales del agro en nuevas tecnologías, por ejemplo, desde John Deere, ellos hace tiempo que dicen que no son más una empresas de fierros, sino de tecnología, lo cual se refleja en la cantidad de estas empresas de base tecnológica que terminan formando parte de su cartera de negocios; hoy non ninguna empresa líder en el sector que no esté desarrollando algo parecido y es una picardía que los productores y pymes locales no le presten atención a esta ola, porque significa una oportunidad de mejorar su competitividad”.