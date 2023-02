Presentan “A Campo Abierto 2023”, una jornada bien cooperativista

Faltan muy pocos días para que la Cooperativa Guillermo Lehmann y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), lleven a cabo en la localidad de San Agustín, una nueva edición de la muestra “A Campo Abierto” que convocará a una importante cantidad de productores de toda la región.

Con su propuesta integral de agroinsumos, tecnología, servicios y soluciones digitales para el productor y las cooperativas agropecuarias, ACA compartirá en esta ocasión la organización del mega evento con la Lehmann, que viene de ser distinguida en 2022 con el premio a la excelencia agropecuaria como mejor empresa de servicios para la producción (reconocimiento realizado por el Diario La Nación y el Banco Galicia), y que también mostrará su paleta de negocios y sus iniciativas en materia digital y sustentabilidad, entre otras cosas.

Este martes 7 de febrero, en el Auditorio de la Cooperativa en Pilar, se llevó a cabo la conferencia de prensa del evento, de la cual participaron el Presidente de la Lehmann, Alberto Santinelli, el Director Ejecutivo, Gonzalo Turri, el Gerente General Cristian Toymil y el Jefe de Desarrollo y Tecnología de la Asociación de Cooperativas Argentinas, Alfredo González.



UNA CLARA SEÑAL

“Organizar una muestra junto a ACA representa la enorme oportunidad de mostrar que el cooperativismo, como modelo empresario orientado a la producción y a los servicios, está más vigente que nunca”, explicó en primera instancia Alberto Santinelli. En tanto, añadió que “exponer en una muestra de esta magnitud, ante cientos de productores, toda la potencia de la Asociación de Cooperativas Argentinas, y de la propia Lehmann, es una clara señal de que el movimiento cooperativo no solo está a la altura de los desafíos que presenta este entorno cada vez más cambiante, sino que ofrece propuestas verdaderamente diferenciales con respecto a lo que existe en el mercado”, remarcó.

A su turno, González, destacó el tiempo de preparación que lleva una muestra como esta e invitó a todos los productores a que asistan a este mega evento: “lo que vamos a presenciar en la muestra es por el agua, ya que lógicamente regamos. Por eso decimos que lo que van a ver no es la realidad de la zona. Pero sí es una realidad que se puede lograr", explicó el responsable técnico de la muestra.

Por último, Cristian Toymil, Gerente General de la Cooperativa, destacó que será "una muestra con dos características, desde lo comercial, pero también desde la propuesta de valor. En la Lehmann decimos que el productor puede encontrar todo en un mismo lugar, y ahí incluimos también lo digital y lo medioambiental. Hoy por hoy, el tema del medioambiente es algo que llegó para quedarse", indicó.



¿QUÉ PRESENTARÁ LA MUESTRA?

A Campo Abierto se llevará a cabo este próximo 15 de febrero, desde las 8, en el km 15 de la Ruta 19, cercano al ingreso a San Agustín (departamento Las Colonias), en el impecable predio de la cooperativa de nuestra región.

Allí, la Lehmann tendrá el gran desafío de poder transmitir a los productores (tanto asociados y clientes, como aquellos que no operan con la institución) todo su potencial comercial, los proyectos de sustentabilidad económica, social y medioambiental, y su perfil de empresa con visión 360° que integra todos los negocios y las necesidades de los productores “en un mismo lugar”.

Los visitantes podrán recorren las diferentes estaciones de la expo donde ACA desplegará sus últimos desarrollos para el campo, como sus nuevas tecnologías para el manejo del cultivo de maíz y de las adversidades en soja.

En la estación de fertilización estarán las claves para producir más y mejor. En la de tecnologías e híbridos recomendados para Santa Fe, en tanto, se podrán conocer las alternativas para el girasol y, con foco en la ganadería, se verán los cultivos para la producción animal.

Además, estarán las últimas tecnologías en agroinsumos, propuestas comerciales diferenciales, una charla de mercado de granos, acciones de sustentabilidad, presentación de insumos para Nutrición animal, un remate de hacienda por streaming, y maquinaria de última generación.



PROPUESTA DIGITAL

Para reforzar la confianza del productor en las prácticas digitales –aspecto clave de esta edición–, en un domo en el centro de la expo, ACA y la Lehmann desplegarán su propuesta en materia de soluciones digitales: las funcionalidades de ACA Mi Campo, la plataforma de agricultura que ayuda en la producción de cultivos; MiLehmann Pay, la nueva Billetera Virtual de la Cooperativa; la App Mi Lehmann; GIRO, plataforma que integra los negocios y la logística de ACA y sus cooperativas; y ACA Market, el e-commerce de insumos donde adquirir todo lo necesario para la producción de manera 100 % digital.