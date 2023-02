Nuevas formaciones para emprendedores

En el marco de los cursos de verano organizados por la Municipalidad de Rafaela, a través de la Oficina de Empleo, tuvo lugar el “Taller de costos y aplicación en planillas electrónicas".

Esta instancia de formación estuvo destinada a personas emprendedoras que buscaran puntualizar sus enfoques y conocimientos en costos económicos.

Al respecto, el coordinador de Empleo, Juan Ignacio Ruggia, manifestó: “Dimos inició a un nuevo curso de formación, el último de los cuatro que pusimos en marcha este verano”.

“Hacemos unas semana estuvimos con la capacitación en herramientas básicas para emprendedores, luego con habilitaciones y factibilidad, seguidamente con redes sociales y comunicación y por último este curso brindado hoy”; sumó Ruggia.

“Abarcamos cuatro aristas muy importantes a la hora de emprender, porque sabemos que es parte del ADN de la ciudad, el de las personas que emprenden y ponen su esfuerzo para su crecimiento personal y profesional”; culminó.



EXPERIENCIAS

Romina, emprendedora de la ciudad, dijo: “Vine porque me interesa aprender a organizarme mejor con respecto a la economía de mi emprendimiento. Me parece genial que se den estas capacitaciones gratuitas”.

Por último, Jorge, emprendedor local agregó que “esta son las partes complicadas que tienen los emprendimientos y muchas veces no sabemos resolver solos. Tener hoy al alcance esta capacitación está muy bueno”.