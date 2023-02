El TC con 55 inscriptos para el inicio en Viedma

Una importante cifra de 55 autos inscriptos se registró para la apertura del campeonato 2023 de TC que se realizará este fin de semana en el autódromo de Viedma. Un número que no sólo llama la atención por el duro contexto económico que atraviesa la Argentina, sino porque además hacía más de 11 años que la categoría no reunía semejante cantidad de participantes. Hay que remontarse a la 14ª fecha del campeonato 2011 en La Plata para encontrar la misma cantidad de autos en una carrera de TC.

Hay 6 pilotos que no estuvieron en el cierre de la temporada 2022 y que retornan en esta fecha. Ellos son Matías Rossi (Toyota Camry), Sergio Alaux (Chevrolet), Christian Dose (Chevrolet), Kevin Candela (Torino), Nicolás Cotignola (Torino) y Matías Jalaf (Ford). A su vez, hay otros 4 corredores que vuelven al TC después de un largo parate. Matías Rodríguez (Torino) no corre desde el 1 de agosto del 2021 en San Juan. Carlos Okulovich (Torino) vuelve después de su última participación el 3 de octubre de 2021 en San Luis.

Los casos de Ricardo Risatti (Chevrolet) y Leonel Sotro (Ford) merecen un párrafo aparte, porque ambos no corren en el TC desde hace mucho más tiempo. El cordobés vuelve después de casi 9 años, ya que se alejó de la categoría en marzo del 2014. Mientras que Sotro corrió por última vez en abril del 2017.

A su vez, los 9 pilotos que fueron autorizados a ascender del TC Pista dirán presente a partir de este viernes cuando comience la actividad en la pista. Ellos son Otto Fritzler (Ford), Santiago Álvarez, Marcos Quijada, Gustavo Micheloud, Martín Vázquez, Elio Craparo, Humberto Krujoski, Cristian Di Scala y Juan Garbelino, todos representantes de Dodge. Por supuesto que el gran ausente para esta temporada será Agustín Canapino (Chevrolet) quien se radicó en Indianápolis (Estados Unidos) para competir en la IndyCar dentro de la escudería Juncos Hollinger Racing.



LOS HORARIOS

Si bien habrá pruebas comunitarias el día viernes, de 13 a 15:30 hs, el sábado comenzará la actividad oficial. En esta oportunidad habrá 3 entrenamientos.

Sábado 11: 09:00 a 09:10 1º Entrenamiento TC Pista Grupo a (10 Minutos); 09:15 a 09:25 1º Entrenamiento TCP Grupo B (10 Minutos); 09:30 a 09:40 1º Entrenamiento TC Grupo A (10 Minutos); 09:45 a 09:55 1º Entrenamiento TC Grupo B (10 Minutos); 11:00 a 11:30 2º Entrenamiento TCP Grupo A (30 Minutos); 11:33 a 12:03 2º Entrenamiento TCP Grupo B (30 Minutos); 12:08 a 12:28 2º Entrenamiento TC Grupo A (20 Minutos) 12:31 a 12:51 2º Entrenamiento TC Grupo B (20 Minutos); 12:55 a 13:25 3º Entrenamientos TCP Grupo A (30 Minutos) 13:28 a 13:58; 3º Entrenamiento TCP Grupo B (30 Minutos); 14:03 a 14:33 3º Entrenamiento TC Grupo A (30 Minutos); 14:36 a 15:06 3º Entrenamiento TC Grupo B (30 Minutos)15:35 a 15:43 Clasificación TCP 1er Tercio (8 Minutos); 15:46 a 15:54 Clasificación TCP 2do Tercio (8 Minutos); 15:57 a 16:05 Clasificación TCP 3er Tercio (8 Minutos); 16:10 a 16:18 Clasificación TC 1er Cuarto (8 Minutos); 16:21 a 16:29 Clasificación TC 2do Cuarto (8 Minutos); 16:32 a 16:40 Clasificación TC 3er Cuarto (8 Minutos); 16:43 a 16:51 Clasificación TC 4to Cuarto (8 Minutos); 17:15 a 17:30 1º Serie TCP 1ra Serie - TCP 5 Vueltas; 17:40 A 17:55 2º Serie TCP 2da Serie - TCP 5 Vueltas.

Domingo 12: 09:40 a 09:55 1º Serie TC 1ra Serie - TC 5 Vueltas; 10:05 a 10:20 2º Serie TC 2da Serie - TC 5 Vueltas; 10:30 a 10:45 3º Serie TC 3ra Serie - TC 5 Vueltas; 12:10 a 12:50 Final TCP 20 Vueltas o 40 minutos; 13:30 a 14:20 Final TC 25 Vueltas o 50 minutos.