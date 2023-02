Cora Reutemann pedirá el título para Lole de 1981

Cora Reutemann, hija de Carlos Alberto "Lole" Reutemann, reclamará el título de campeón de la Fórmula 1 de 1981 para su padre luego de que Bernie Ecclestone confesara que pagó sobornos para perjudicar al santafesino en aquella temporada. A 42 años de la competencia, la polémica se reavivó debido a que el propio Ecclestone confesó las maniobras que realizó en ese entonces en el documental denominado "Lucky!", emitido por la señal Star+.

Reutemann llegó a la última fecha con la mayor cantidad de posibilidades de ser campeón, pero en esa carrera en la ciudad estadounidense de Las Vegas culminó en la octava posición y fue superado por un punto por Nelson Piquet, piloto de Brabham, el equipo que pertenecía al máximo dirigente de la categoría, Bernie Ecclestone.

"Después del primer día de prácticas era obvio que los pilotos iban a tener problemas con todo el dolor de cuello. Carlos habló con la masajista que se encontraba en boxes. Yo fui a ver a esta persona y después de una discusión financiera, decidieron favorecer a Nelson. Ganamos el campeonato de 1981 y fue el final para Carlos, que dejó de correr poco después", señaló Ecclestone.

Ante esto, Cora Reutemann expresó: "Yo ya lo sabía eso. No solo esto que confesó del masajista, sino algo mucho más grave, que el Brabham no estaba apto para correr por el efecto suelo, que estaba prohibido. Después, también estuvo el tema de las gomas que cambiaron, que la gente de automovilismo lo sabe".

En declaraciones radiales, agregó: "Williams estaba bien con Michelin, cambió a Goodyear por orden de Bernie, que supuestamente iba a andar bien. Williams no había probado nunca con Goodyear. Ahí se puede ver en el campeonato que baja la perfomance. Lo del cartel en Brasil, se sumaron un montón de cosas. Evidentemente, papá es el campeón de 1981".

Además, reveló: "El día anterior a la muerte de papá yo le mandé un audio a Bernie pidiéndole que fuese sincero con mi padre y que antes de que se fuera le dijera que era el verdadero campeón de 1981. Lamentablemente al día siguiente murió y quedó en el aire. Nunca imaginé que iba a tener trascendencia así como ahora. Bernie me dijo que cualquier cosa que necesitara se lo podía pedir. Yo le pedí eso, que diga la verdad. Lo hizo públicamente, que es mucho mejor".

En ese sentido, la mujer remarcó que uno de sus objetivos es que le den el título a "Lole" y que se trata de "una lucha por la verdad".