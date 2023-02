Agustín Donatti apunta al SBK

El equipo Van Keulen Racing desarrolló una intensa jornada de ensayos el último fin de semana en el circuito de la ciudad de San Cayetano junto a Hernán Buezas. De la prueba participó el rafaelino Agustín Donatti quien por primera vez se subió a una moto de SBK luego de su excelente paso por la 300 SS durante la temporada 2022, que lo tuvo como uno de los principales animadores de cada una de las competencias del campeonato.

Agustín estuvo presente en la prueba gracias a una invitación que le hizo Hernán para que se suba a una de sus motos. La prueba dejó un saldo altamente positivo y una muy buena sensación a cada uno de los integrantes del equipo. “Gracias a una muy buena amistad que logramos formar durante todo el año pasado, pudimos invitarlo a Agustín a que gire con nosotros” aseguró Hernan Buezas quien tuvo una muy buena jornada de pruebas con su Yamaha.

Esta fue la primera experiencia de Donatti sobre esta unidad y tuvo una rápida adaptación y de manera inmediata pudo encontrar el ritmo de la moto y empezar a marcar tiempos y mejorando el andar de la Yamaha. El trabajo fue de menor a mayor y poco a poco fueron apareciendo los tiempos importantes.

“Agustín tuvo una rápida adaptación y casi de manera inmediata pudo aprovechar el potencial de la moto. Con el correr de las vueltas fue demostrando toda su capacidad al punto de mejorar el récord del circuito marcando un nuevo tiempo de referencia”, comentó Hernán.

Para Agustín Donatti este será un reto importante. Dejar la 300 SS para pasar a SBK no será sencillo. “Nunca me había subido a una mil y la verdad es que después de haber probado una moto de estas características no quiero bajarme más. Son impresionantes”, destacó Donatti al sitio oficial del Superbike argentino luego de la excelente prueba realizada en el circuito de San Cayetano.

“Fue una motivación mutua, en conjunto con el equipo junto a Hernán. Yo pude adaptarme rápidamente a esta moto y eso sumó al entusiasmo general para encarar este proyecto que tendrá a Fabián Moscatello acompañándome dentro del equipo Van Keulen Racing. Fabián estará trabajando en la parte técnica junto a mí y eso me ayuda mucho”, aseguró Agustín que por estos días se dedica a buscar los recursos económicos que le permitan juntar el presupuesto para enfrentar el desafío a lo largo de todo el año.

“Esto es posible gracias a la ayuda que nos está dando Hernán que es el principal motivador y quien lleva adelante este gran proyecto y a donde nos hemos subido todos para lograr el mejor resultado al final de la temporada” concluyó Donatti.