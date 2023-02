Dibu finalista para el premio The Best

El arquero del seleccionado argentino de fútbol, Emiliano "Dibu" Martínez, fue confirmado ayer como finalista para los premios The Best de la FIFA, por su actuación consagratoria en el Mundial de Qatar 2022. Martínez, según confirmó la FIFA, comparte la terna con el marroquí Yassine Bounou (Sevilla de España) y el belga Thibaut Courtois (Real Madrid de España).

De esta manera, los brasileños Alisson Becker (Liverpool de Inglaterra) y Ederson (Manchester City de Inglaterra), incluidos en la lista inicial, se quedaron sin chances de competir por el premio. Las tres finalistas del premio The Best como Mejor Arquera son la alemana Ann-Katrin Berger (Chelsea de Inglaterra); la inglesa Mary Earps (Manchester United de Inglaterra) y la chilena Christiane Endler (Olympique Lyonnais de Francia).

Los galardones se conceden tras los votos de jurados internacionales compuestos por entrenadores de las actuales selecciones femeninas y masculinas (uno por equipo), más capitanes y capitanas, un periodista especializado que represente a cada seleccionado y la elección de los hinchas a través de la página oficial de la FIFA.

El ente que regula el fútbol mundial dará a conocer hoy los finalistas a Mejor Entrenador, donde Lionel Scaloni compite con el italiano Carlo Ancelotti, el francés Didier Deschamps, el marroquí Walid Regragui y el español Josep Guardiola. La FIFA también informará las elegidas a Mejor Entrenadora.

El viernes será el turno de las categorías de Mejor Jugadora; Mejor Jugador (con Lionel Messi y Julián Álvarez); y el premio Puskás al Mejor Gol que incluye el tanto del argentino Francisco González Metilli para Central Córdoba de Santiago del Estero a Rosario Central por el campeonato local.

El lunes 27 de febrero se conocerán los ganadores de los premios The Best FIFA Football Awards 2022 en una ceremonia que tendrá lugar en París, Francia.