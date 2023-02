El rival del "9" también tendrá suspendidos

El Tribunal de Penas del Consejo Federal de la AFA dio a conocer ayer las sanciones para los jugadores expulsados o informados del fin de semana en las finales que determinaron los primeros cuatro ascensos al Federal A, ya que luego se confirmó que habrá otras dos plazas en ese aspecto. Como mencionáramos en la víspera, el arquero de 9 de Julio Joaquín Gómez fue expulsado por el árbitro Pablo Núñez en la final ante Atenas de Río Cuarto disputada en San Francisco, y por ese motivo fue sancionado con dos fechas de suspensión.

De tal modo, el reemplazante en el decisivo partido del domingo a las 17 ante Camioneros Argentinos de Salta en la cancha de Güemes de Santiago del Estero, será Segundo Cejas, quien hará su debut con el equipo rojiblanco.

No obstante, el rival del equipo dirigido por Marcelo Werlen también tendrá bajas obligadas por similar motivo, ya que hubo incidentes de algunos de sus futbolistas tras la derrota ante Sol de América de Formosa. Al igual que en el León, no podrá estar su arquero titular, ya que Elio Vargas fue suspendido provisionalmente, mientras que el volante ofensivo Nelson Marín recibió también una suspensión provisoria. El entrenador, del mismo nombre, fue suspendido por dos partidos.

El elenco juliense estuvo condicionado en cuanto a la preparación diaria debido a la lluvia de ayer, pero seguramente hoy con la mejoría climática comenzarán los primeros minutos de fútbol, aunque a priori más allá del cambio de Cejas por Gómez, no habría mayores modificaciones.