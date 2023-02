Unión suma refuerzos

Unión de Sunchales sigue armándose para la disputa del torneo Federal A que comenzará a fines de marzo. En las últimas horas se anunció la contratación del defensor rafaelino Alexis Niz, de último paso por Chaco For Ever de Resistencia.

De esta manera, se suma a Santiago Colombatti (volante ofensivo), Alejo Ceccherini (delantero), Ciro Leinecker (delantero), los tres cedidos por Atlético de Rafaela, Francisco Ibáñez (volante derecho), de San Jorge de Brinkmann; Santiago Paulini (volante central), de las inferiores de Newell's Old Boys de Rosario; Facundo Farías (volante central), proveniente de Colón de Santa Fe; Matías Barrientos (defensor) ex Guaraní Antonio Franco; y Pedro Muné (delantero), ex Gimnasia de Jujuy.

Además, el equipo dirigido por Cristian Mollins se aseguró la continuidad del volante ofensivo Gonzalo Schonfeld, que viene de jugar en Atlético Carcarañá. También seguirá el atacante Martín Rodriguez.