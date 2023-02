Reordenarán el tránsito para el ingreso al campus de la UNRaf

Los números no dejan de sorprender; más de 1000 nuevos alumnos ya se inscribieron en la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf) para iniciar el ciclo lectivo 2023, sumándose a los 2000 que ya vienen concurriendo y al personal docente y no docente, en los tres turnos.

Muchos de ellos cursan sus carreras en el Campus de la universidad ubicado en la colectora de la Ruta 34, un lugar que de por sí, presenta mucho flujo de tránsito. Y la cantidad de estudiantes que llegarán cada día al Campus se incrementará notablemente este año ya que próximamente se inaugurará el segundo edificio que está ubicado al sur del predio, tiene veinte aulas y una capacidad para cincuenta estudiantes en cada una de ellas. Está previsto que allí inicien el cursado todos los ingresantes del año 2023, que en las inscripciones iniciales ya superan los mil cien estudiantes. El proyecto de la universidad es que, con la aprobación de algunos edificios, en un plazo no tan lejano, toda la comunidad educativa (que hoy ocupa espacios en su sede de bulevar Roca y espacios de ITEC, Escuela Rivadavia e Instituto del Profesorado) esté concentrando la cursada presencial en el predio.

Por tanto, frente al incremento de la circulación en el lugar y de común acuerdo con las autoridades de la UNRaf, se está contemplando un reordenamiento en el tránsito y en el estacionamiento del sector y la presencia de personal de Protección Vial y Comunitaria.

Al respecto, personal de distintas áreas municipales y de la Universidad, se reunieron para evaluar y planificar los esquemas de circulación por dicho sector para que el acceso al campus sea lo más seguro posible.

Del encuentro participaron la vicerrectora de la UNRaf, María Cecilia Gutiérrez; la secretaria de Educación, Mariana Andereggen; la coordinadora de Gestión Territorial y Transporte, Mónica Andreo; el subsecretario de Servicios Públicos y Transporte, Franco Sanmartino; Ezequiel Postovit, de Protección Vial y Comunitaria; representantes del área Ingeniería de Tránsito.

Por su parte, Mariana Andereggen explicó: “Sabemos que en Rafaela, el transporte público no es la primera opción para muchos, y preferimos la bicicleta, la moto para llegar más rápido. Eso genera todo un gran movimiento por la calle colectora, y por lo que por algunos meses más va ser la Ruta 34. Por eso queremos que todo sea lo más ordenado posible para la seguridad de todos”.

“Ya venimos realizando reuniones previas, pero hoy decidimos venir al campus junto a distintas áreas técnicas municipales. Para Rafaela es todo un desafío esta gran circulación de estudiantes y docentes en este sector puntual de la ciudad. Así que lo queremos encarar con la mayor seriedad y previsibilidad. Va ser un desafío para todos, inclusive para los protagonistas a fin de acercarse cumpliendo con todas las normas de tránsito y seguridad”.

“Por ahora, las intervenciones previstas contemplan la presencia de agentes de Protección Vial y Comunitaria y algunos ajustes a cargo de Ingeniería de Tránsito. También se están previendo estrategias para favorecer el uso del transporte público", finalizó Andereggen.

La vicerrectora de la UNRaf, María Cecilia Gutiérrez, detalló que "recibimos la visita del equipo de Educación, de Tránsito y de Control Público del municipio para ir viendo, sobre el terreno, los diseños de las estrategias para que cuando comiencen las clases los ingresantes al nuevo edificio, lo hagan con seguridad. Estando aún la actual ruta en el medio, nos exige que tengamos algunos cuidados extras con cruces para proteger la vida de todos los alumnos y alumnas de la facultad. Por suerte, va ser algo provisorio porque se estima que la Variante va a estar habilitada en próximos meses”.



ÚLTIMA SEMANA DE INSCRIPCIONES

“Aún estamos con las inscripciones abiertas. Recordemos que esta es la última semana de inscripciones, la cuales estarán abiertas hasta el 10 de febrero inclusive. Pero hasta el momento, alrededor de 1000 estudiantes van a estar accediendo al campus, a lo que debemos sumarle los docentes que dictan las cátedras y todo el equipo de no docentes que facilitan las actividades que se realizan”.

Finalizada la reunión se realizó un recorrido por las instalaciones del campus de la UNRaf, que día a día, sigue presentando avances significativos en cuanto a su infraestructura edilicia.