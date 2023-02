El Gobierno presentó datos sobre gastos en seguridad, pero no evitó las críticas

Los diputados y senadores santafesinos que integran la comisión Bicameral de Seguimiento del Estado de Emergencia en Seguridad Pública y Servicio Penitenciario recibieron ayer al ministro de Seguridad, Rubén Rimoldi para que informe en qué se utilizaron los fondos para hacer frente a los gastos en materia de la emergencia, cuáles fueron las compras y en qué se invirtieron los recursos públicos.

En el reporte se consignó que, de los 3.388.328.500 pesos asignados, se invirtieron 3.370.627.745,88, lo que representa el 99,47 por ciento del total autorizado en el marco de la emergencia en seguridad pública 2022. El detalle muestra que el 81% fue asignado a la policía, 9% a los convenios con municipios y comunas para la compra de sistemas de videovigilancia, 5% al Instituto Autárquico Provincial de Industrias Penitenciarias (IAPIP), 4% al Servicio Penitenciario y el 1% restante al Instituto de Seguridad Pública (Isep).

Asimismo, explica que el 89% fue destinado para la compra de bienes de uso, un 9% para la adquisición de sistemas de video vigilancia y un 2% para financiar reparaciones de móviles y refacciones edilicias entre otros gastos.

Rimoldi estuvo acompañado por el secretario de Gobierno, Oscar Urruty, el secretario de de Asuntos Penitenciarios, Walter Gálvez, el jefe de Policía de la provincia, Miguel Oliva y Gustavo Bode, nuevo secretario de Coordinación Administrativa que fue el encargado de presentar los detalles del informe.

El Ejecutivo presentó la rendición de cuentas exigida por la Comisión Bicameral como condición para avanzar en el tratamiento del proyecto enviado a sesiones extraordinarias por el gobernador, Omar Perotti, para que la Legislatura apruebe una nueva ley de emergencia en seguridad pública hasta finales de 2023. "Sin conocer en qué se gastó la plata el año pasado no se puede aprobar una nueva ley" dijeron desde la oposición, que cuenta con mayoría.

Al terminar el encuentro la diputada socialista Liliana Cattalini hizo su propia evaluación del mismo. "Si comparamos la escandalosa reunión que tuvimos el año pasado con el ministro Rimoldi y la secretaria administrativa Ana Morel -que luego dejó el cargo y fue reemplazada por Bode-, podemos decir que ésta fue una buena reunión y recibimos documentación que analizaremos a la brevedad. Lo que sí nos queda claro es que el gobierno de Omar Perotti no tiene claro el momento que está atravesando la sociedad santafesina. No puede ser que durante un año y teniendo ley de Emergencia no haya podido concretar la compra de 5.500 chalecos antibalas para proteger a la policía. Esto habla de una burocracia y una desidia inconmensurable y tampoco pudieron en tres años de gobierno concretar la promesa de inhibir los penales, lugar donde se piensan y llevan adelante los delitos", subrayó la legisladora.

Por otra parte Cattalini expresó: "La reflexión más grande es que esto no puede volver a pasar. Todos tenemos la obligación de rediscutir la emergencia de seguridad y pensar un plan a largo plazo que trascienda los gobiernos. No hay más chances, y de ninguna manera puede volver a ocurrir que un gobierno no tenga un equipo acorde para ponerse al frente del problema más grave que estamos viviendo los ciudadanos especialmente de Rosario".

Otro de los que se pronunció en su cuenta de Twitter fue el diputado radical, Juan Cruz Cándido, quien afirmó que "la reunión de evaluación de la ley de emergencia en seguridad nos deja la sensación de vivir en un presente continuo de anuncios que se repiten y nunca llegan a concretarse definitivamente. Es urgente que el Gobernador tome dimensión de la escala y la gravedad de la crisis". "Párrafo aparte merecen los inhibidores de señal: tercer año de promesas. Ahora dicen que estarían listos para junio, pero primero deben colocar fibra óptica en las cárceles. Un drama de enredos", agregó.

Finalmente, Cándido renovó su reclamo al Gobernador al sostener que "no es un tema de recursos o de ley" sino de voluntad política. "Perotti tiene que asumir su responsabilidad y convocar a un acuerdo de Estado ante la crisis que no deja de escalar. Todo lo que haga en su retirada va a afectar al futuro: en sus manos está agravar el problema o intentar un cambio de rumbo", resaltó.

Por su parte, Sola destacó que "por lo menos esta vez vinieron con un informe con las partidas asignadas a cada rubro dentro de la emergencia lo cual teniendo en cuenta la experiencia anterior es considerable" en referencia al encuentro del año pasado en el que participó Morel. "Si tenemos en cuenta que en quince días sale la tecnología de Israel y que se debe adaptar la fibra óptica, los números no dan para llegar a tener ese sistema habilitado. Estamos en un presente continuo. El gobierno jamás encontró la brújula para combatir la inseguridad y todos los santafesinos somos rehenes" cuestionó además respecto a las demoras para bloquear las señales de celulares de la cárcel de Piñero, desde donde jefes criminales ordenan ataques en Rosario y otras localidades principalmente del sur provincial, que muchas veces terminan ampliando la lista de muertes por las narcobandas.

Rimoldi también hizo declaraciones ante los periodistas una vez terminada la reunión, en las que se mostró convencido de que los legisladores aprobará una nueva ley de emergencia. "Había muchas policías, o sea, llámese para que lo entienda al vecino, Brigada de Orden Urbano, Patrulla de Acción Táctica, etc. Cada una tenía un mando político. Nosotros tratamos de que esta policía esté totalmente unida" sostuvo. En la misma línea, Urruty expresó que "el encuentro fue muy positivo, los funcionarios despejaron dudas y se comprometieron a recabar elementos pendientes, mientras que los legisladores reconocieron la precisión de la información y el buen clima".

Al encuentro asistieron los diputados Lionella Cattalini, Juan Cruz Cándido y María Ximena Sola; y los senadores Miguel Rabia y Armando Traferri, integrantes de la Comisión aunque también asistieron diputados de distintos bloques políticos, como el socialista Pablo Farías, quien preside la Cámara.