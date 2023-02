El precandidato a gobernador, Leandro Busatto presentó un paquete de propuestas destinadas al sector agropecuario de la provincia, que atraviesa una grave crisis producto de la sequía, y le pidió al gobernador Omar Perotti que las incluya para ser tratadas en el temario de sesiones extraordinarias de la Cámara de Diputados.

“Estamos en medio de una crisis importante dentro de la producción santafesina, de la producción de alimentos, y entendemos que es momento no sólo de actuar sobre las consecuencias, sino de trabajar sobre las causas. Por eso esta serie de propuestas no apuntan sólo a dar una respuesta a esta coyuntura, sino también a repensar el modelo productivo de Santa Fe”, explicó.

En ese sentido, habló sobre el proyecto de Promoción del Riego Santafesino, y sostuvo que lo que busca es “financiar desde el Estado, con líneas de crédito, el riego tecnificado y no tecnificado para mejorar la actividad agropecuaria de la provincia”, apuntando con mayor énfasis a pequeñas y pequeños productores. “En el mundo se riegan unas 100 millones de hectáreas de cultivos, que representan el 15 % de las tierras cultivadas, pero producen el 40 % de los alimentos, porque los sistemas de riego aumentan tres veces la productividad. Hay regiones donde estos sistemas no son viables, pero en la geografía de nuestra provincia sí”, remarcó.

Busatto propone afectar el 1% del total de Recursos Ejecutados para la Administración Central en el ejercicio inmediato anterior para crear el Fondo Promoción de Riego Santafesino. “La devolución del préstamo establecido en esta ley cuenta con un período de gracia de tres años a partir de la puesta en funcionamiento del sistema de riego”, precisó.

Así, propone financiar el 100% de la obra a quienes posean hasta una unidad económica; 70% a quienes tengan entre una y cuatro unidades y 50% a quienes posean más de cuatro unidades. Quedan excluidos los propietarios extranjeros, sean personas humanas o jurídicas. “La tecnología de riego ha dado resultados fenomenales en distintas regiones del país y del mundo. Sin embargo, en nuestra provincia no ha sido todavía desarrollada en la mayoría de los productores por el valor costoso de la inversión. De ahí, la necesidad de que el Estado se comprometa”, insistió.

Junto a esta propuesta, Busatto volvió a remarcar la importancia de reducir en un 50% el Impuesto Inmobiliario Rural a pequeños y pequeñas productores y aumentarlo a los dueños de grandes extensiones, para favorecer a las chacras mixtas e impulsar el arraigo rural; en la creación del Instituto Provincial del Seguro y en la ley de Espacios de Producción, Ambiente y Sociedad, todas propuestas que ya habían sido ingresadas a la Cámara de Diputados.