Habrá más policías en los barrios tras los reclamos de vecinos por la inseguridad

La inseguridad es una problemática sin solución en la Provincia de Santa Fe y en las últimas semanas se advierte el crecimiento de los delitos contra viviendas, comercios, arrebatos e incluso balaceras en distintos barrios. En este escenario en el que los reclamos de los vecinos, con tono cada vez más elevado, se perciben incluso en las redes sociales del intendente, Luis Castellano, el Comando Unificado que integran el Municipio y todas las fuerzas de seguridad se reunieron para evaluar nuevas medidas. Y lo que se acordó es aumentar la presencia de los policías en los barrios para dar respuesta a los enérgicos planteos vecinales.

Las reuniones del Comando Unificado suelen realizarse en una pequeña sala de la Jefatura de Policía. Pero el crecimiento del malhumor social en la ciudad debido a la mayor inseguridad obligó a "dar señales" desde el Estado local. Por eso el encuentro se mudó al Salón Verde del Municipio y contó con la presencia del intendente, Luis Castellano, quien cada vez que postea una actividad en sus redes recibe quejas sobre la falta de seguridad. Y en esta oportunidad, el encuentro contó con la presencia del director centro-norte de la Secretaría de Gestión Institucional y Social de la Seguridad perteneciente al Ministerio de Seguridad de la Provincia, Facundo Bustos.

El secretario de Prevención en Seguridad del Municipio, Maximiliano Postovit sostuvo tras la reunión que "pusimos sobre la mesa las distintas problemáticas que estamos teniendo en materia preventiva y los modos para abordarlas". Tras "celebrar" que "integrantes del Ministerio de Seguridad estuvieran hoy con nosotros", el funcionario anunció que "se sumarán tareas preventivas y de presencia en distintos barrios de la ciudad, a pedido de los vecinos". Lo dijo en tono cordial pero los reclamos que se efectúan pierden las formas.

La incorporación de 70 nuevos efectivos a la Unidad Regional V de Policía, anticipada por LA OPINIÓN, fue otro de los temas abordados durante la reunión. "Una gestión del intendente Luis Castellano conjuntamente con el gobernador Omar Perotti" dijo Postovit sobre el tema aunque en realidad el mandatario provincial no debe hacer gestiones al respecto sino dar las indicaciones. "En total, son 49 mujeres y 21 hombres. Actualmente, están haciendo una adaptación que se extenderá durante dos meses", detalló sobre el personal policial que puede observarse principalmente en la Plaza 25 de Mayo y en las calles del macrocentro.

Con respecto a estos nuevos agentes Postovit señaló que "si bien es la URV que corresponde a todo el departamento Castellanos, gran parte quedará aquí". "El Jefe de Policía aclaró que en nuestra ciudad brindarán sus funciones en comisarías y en la Agrupación Cuerpos de Infantería", agregó.

Al encuentro asistieron también el jefe de la URV, José Carruega, el secretario de Gobierno y Participación del Municipio, Jorge Muriel y representantes de las demás fuerzas de seguridad.

Por otro lado, Postovit volvió a valorar este espacio desde el cual "se coordina el trabajo de las fuerzas de seguridad para aunar esfuerzos en materia de recursos y logística". "La base sobre la que se sustenta todo esto es el diálogo y ponemos sobre la mesa los verdaderos problemas que tenemos y discutimos sobre cómo resolverlos", añadió.

El funcionario sostuvo que a través de esta labor se construye una institucionalidad "entre el Ministerio de Seguridad, el Municipio y las distintas fuerzas de seguridad, y habla bien de cómo trabajamos los rafaelinos". Por último, admitió que "sabemos que siempre falta, no desconocemos la realidad" pero destacó que "tenemos que afrontarla de esta manera porque no existe otra".



UN MODELO PARA REPLICAR

Bustos expresó el modo de concebir la seguridad desde el Ministerio que integra: "Entendemos que la seguridad se construye a partir de un trabajo conjunto entre el Ministerio de Seguridad, Municipio y policía de la Provincia; tres patas fundamentales a la hora de abordar las problemáticas que más preocupan a los rafaelinos".

"Esta Mesa de coordinación institucional es uno de los modelos que tenemos para llevar a todas las localidades de la provincia de Santa Fe, porque permite coordinar acciones concretas", destacó el funcionario provincial. "Es un espacio que tiene derivaciones con otras entidades y nos posibilita tomar el pulso en tiempo real de cada una de las situaciones que acontecen para brindar una respuesta preventiva adecuada", concluyó.