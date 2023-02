Losada y Viotti, entre la gestión legislativa y las candidaturas

En una nueva visita a Rafaela, la senadora nacional de Santa Fe, Carolina Losada, no despejó la incógnita sobre su eventual precandidatura a gobernadora de Santa Fe por Juntos por el Cambio en las elecciones de este año. El anfitrión, el concejal rafaelino, Leonardo Viotti, ya está lanzado en un nuevo intento por convertirse en intendente de la ciudad. "Leo va a ser un gran intendente de Rafaela", afirmó convencido el diputado nacional, Mario Barletta, quien también llegó a la ciudad, al igual que el senador nacional, Dionisio Scarpin, para reunirse con dirigentes y autoridades de distintas localidades y a la vez visitar el tambo El Tinglado, propiedad de las familias Lovera-Mandrile que está ubicado en jurisdicción de Susana, a metros de la autopista de la 34.

A pesar de que Losada, Scarpin y Barletta se han mostrado en distintos momentos dispuestos a postularse para competir por la Gobernación, ayer nadie avanzó más allá de las especulaciones y consideraron que el tiempo será el que ponga las cosas en su lugar. De todos modos, es un secreto a voces que la periodista rosarina hoy en el Congreso es la favorita de las encuestas, a las que ayer admitió no tener demasiado en cuenta.

La puesta en escena política en Rafaela fue para analizar la situación de la ciudad y de la Provincia en el tramo inicial de un año electoral. Pero como todos son legisladores en ejercicio, hubo además un punteo de temas pendientes aquí y allá para plantear en la conferencia de prensa que se llevó a cabo a media mañana en el Regio Hotel de calle José Ingenieros. No solo hubo prensa sino que además estuvieron el presidente del Concejo, Germán Bottero, quien por ahora no evalúa ir por un nueva reelección, y los ediles Alejandra Sagardoy, Lisandro Mársico y Ceferino Mondino. El presidente comunal de Susana, Alejandro Ambort, también respondió a la invitación de Viotti y se acercó al hotel, en un nuevo gesto del trabajo conjunto del "frente de frentes" a nivel local. En la misma línea el humbertino Mauro Gilabert y el titular de la Comuna de Roca, Marcelo Bocco.

Tras participar el lunes por la noche en Buenos Aires del primer programa del año en la señal de La Nación+ con los periodistas Luis Majul y Pablo Rossi, Losada dijo estar "muy contenta de estar nuevamente en Rafaela" a la vez que cuestionó al Gobierno de Omar Perotti por los altos niveles de inseguridad que se registran en "todas las ciudades de la Provincia" y por la gestión educativa. "Perotti durmió la siesta", resumió la senadora nacional mientras Barletta se sumó, como ex rector de la UNL, a las críticas por el "profundo retroceso de Santa Fe en materia de educación".

"Tenemos un enorme entusiasmo y mucha gente que está aportando para este proyecto, pero necesitamos de la fuerza de todos" subrayó Losada quien además convalidó las elecciones primarias para dirimir las candidaturas de Juntos por el Cambio, teniendo en cuenta que Maximiliano Pullaro, hoy diputado provincial, ya se inscribió en la carrera por la gobernación. En caso se anotarse Losada, se reeditará una pulseada que protagonizaron en 2021 en el marco de las PASO nacionales por quedarse con la candidatura para el Senado. El resultado, por supuesto, favoreció a periodista rosarina aunque por una diferencia mínima.

De todos modos, Losada pide calma y no apurar definiciones en tiempos donde el humor social de la ciudadanía resiste a la política ante la falta de respuestas a problemas como la inflación y la inseguridad. "No sé si la gente está preocupada por quién va a ser candidato o candidata. Lo que interesa es el proyecto político que le puede solucionar los problemas que padece", dijo Losada buscando poner paños fríos.

El ex rector de la UNL y ex intendente de la ciudad de Santa Fe, que hace un par de semanas hizo instalar carteles en rutas y accesos a pueblos con la leyenda "Barletta 2023", tiene en claro que si Losada va por la gobernación deberá buscar otro objetivo. "Está claro que todos queremos que Carolina Losada sea la gobernadora en la provincia, porque tiene las mejores condiciones para serlo y la apertura mental para buscar y convocar a todos. No por nada nos juntamos con el socialismo, con el intendente Javkin de Rosario, con el PRO. Necesitamos músculo electoral", subrayó respecto a su ahora aliada.

"Debemos lograr que vuelva la esperanza a la gente. Y después dar respuesta. ¿De que vale prometer paz y orden si después no se va a ser nada en seguridad?" sumó Scarpin en una crítica directa a la gestión provincial.

Entre risas, Losada, Barletta y Scarpin le dieron un fuerte respaldo a Viotti, quien esquivó hablar de la agenda propia de Juntos por el Cambio y optó por hablar de las preocupaciones de muchos rafaelinos por la ley de alquileres vigente, cuya modificación está pendiente en el Congreso. "Debemos derogar la ley actual y sancionar una nueva que no vaya en contra de los propietarios e inquilinos" manifestó Losada. Barletta dijo que la actual ley contó con el respaldo de 190 diputados pero que no tuvo en cuenta el contexto inflacionario que se aceleró desde el 2020.

Tras la rueda de prensa, todos fueron al campo -previa parada en un bar céntrico- donde Elena Mandrile explicó en detalle el funcionamiento del tambo El Tinglado.