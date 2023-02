Joaquín Gómez será baja obligada ante Camioneros

Luego de las buenas noticias por la confirmación de la disputa de la nueva final por un ascenso, para 9 de Julio ayer hubo una pálida por la ausencia obligada de Joaquín Gómez. El arquero rafaelino fue expulsado por el árbitro Pablo Núñez, luego del encuentro del domingo en San Francisco frente a Atenas de Río Cuarto, recordando que el motivo de sus protestas fue la infracción en la jugada previa al gol del elenco cordobés, no sancionada por el juez cuyano.

Esta situación motivará que haga su debut el domingo quien llegara como incorporación para este torneo Regional, pero siempre fue al banco de suplentes, Segundo Cejas. El longilíneo arquero, de 2 metros, recordemos que fue campeón hace dos años en la reserva de Talleres de Córdoba y tuvo un paso por Gimnasia de Jujuy.

También se especula que Camioneros tendrá bajas obligadas por los incidentes registrados en el partido con Sol de América de Formosa, pero habrá que aguardar los fallos del Tribunal de Penas del Consejo Federal.



EN CANCHA DE GÜEMES

El Consejo Federal informó ayer el escenario en el cual se llevará a cabo el partido que dará un nuevo ascenso al Federal A. Será en la cancha de Güemes, el estadio Arturo Miranda, recordando que es un estadio de uno de los equipos que milita en la Primera Nacional. El partido dará inicio a las 17.



9 DE JULIO REGALA ENTRADAS

Otro de los datos importantes dados a conocer ayer por 9 de Julio es que el Club regalará las entradas para sus hinchas, con el objetivo de facilitar que se concrete otra muy buena convocatoria como fue el domingo en San Francisco con 2.500 simpatizantes. No será fácil repetirlo, ya que hablamos de una distancia muy superior, unos 500 kilómetros hasta la capital santiagueña, pero no dudamos que igualmente el León estará muy bien respaldado.

Las entradas estarán disponibles para retirar desde este miércoles a las 16 horas en la secretaría del Club.



LA VISITA DE MALACHO

El ídolo juliense Germán Soltermam visitó ayer al plantel en el primer entrenamiento de la semana, para transmitirle su apoyo de cara a esta nueva gran final del domingo.