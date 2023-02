Preventiva por amenazar a su padre con un cuchillo

Un hombre de 37 años, cuyas iniciales son EAC, que es investigado por amenazar a su padre con un cuchillo y cometer otros delitos en Frontera quedó en prisión preventiva según lo ordenó el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Nicolás Stegmayer, en una audiencia que se desarrolló en los tribunales de Rafaela.

El fiscal Martín Castellano, que está a cargo de la investigación, solicitó que el imputado transite el proceso judicial privado de su libertad. El magistrado resolvió de manera oral en la audiencia y dispuso la preventiva por todo el tiempo que dure el proceso judicial.

El hombre investigado fue imputado como autor de los delitos de amenazas coactivas calificadas; amenazas simples reiteradas; resistencia a la autoridad; robo calificado (por escalamiento); violación de domicilio; desobediencia a un mandato judicial, y encubrimiento por receptación.

El fiscal expuso que “los hechos ilícitos fueron cometidos entre mediados de enero y el jueves pasado”. “En una oportunidad, el imputado amenazó con matar a un hombre, una mujer y los hijos de ambos y aseguró que prendería fuego una casa de calle 9 al 900, donde viven las víctimas”, relató. “Al advertir que tras la intimidación se acercaban agentes policiales al lugar, escapó y se refugió en el domicilio de sus padres, ubicado en calle 68 al 400”, precisó.

“Desde la vivienda en la que intentó esconderse, les exhibió a los uniformados un hierro tipo destornillador de punta plana para atemorizarlos y que no ingresaran al inmueble”, señaló Castellano. “Luego tomó un cuchillo, se lo apoyó en el cuello a su padre y les dijo a los policías que iba a matarlo si se acercaban”, subrayó. “Minutos después, logró ser reducido y detenido”, valoró.

Por otro lado, el funcionario del MPA planteó que “en otra ocasión, el imputado le manifestó a otro hombre que lo iba a matar esa misma noche, lo que causó el lógico temor en la víctima”.

A su vez, “al investigado también se le atribuyó haber escalado las rejas y un tapial de la casa de sus padres y haber cometido un robo tras violentar una puerta y una ventana”, afirmó. En tal sentido, detalló que “se apoderó de dinero en efectivo y joyas de oro”.

Según sostuvo el fiscal, “el imputado además incumplió una orden judicial de prohibición de acceso al domicilio de sus padres, que había sido dictada por la jueza Comunitaria de las Pequeñas Causas de Frontera”.

Por último, mencionó que “quien quedó en prisión preventiva recibió un televisor tipo led de 42 pulgadas, a sabiendas de su procedencia ilícita”.



PELIGROS PROCESALES

Castellano destacó que “el magistrado entendió que la autoría y la materialidad de los hechos endilgados están acreditadas a partir de las evidencias recolectadas por la Fiscalía”. A su vez, “la pena en expectativa es de cumplimiento efectivo y, dadas la falta de arraigo y la existencia de antecedentes penales condenatorios, el peligro de fuga estaba latente”, añadió.

El fiscal puntualizó que “si bien la Defensa solicitó la libertad del imputado bajo medidas alternativas, el juez no las consideró certeras para cautelar los riesgos procesales”. Asimismo, “se tuvo en cuenta la situación de vulnerabilidad en la que están las víctimas y que el imputado ya desobedeció cautelares no privativas de la libertad”, remarcó.