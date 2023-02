La violencia en Zárate se "volvió un divertimento"

BUENOS AIRES, 8 (NA). - Norberto Toncovich, concejal y presidente del Comité Radical de Zárate, reconoció que "posiblemente le quedará un estigma" a la ciudad de los ocho rugbiers que fueron condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa.

"Siempre va a estar el tema de los rugbiers zarateños", aseguró, a la vez que pidió "con el tiempo no volver a ser noticia" y dijo que "Zárate tiene un gran problema con la inseguridad, en una semana hubo tres homicidios".



HAY UN ANTES

Y UN DESPUÉS

"Hay un antes y un después, como papá de un hijo que acaba de cumplir 18 años, que está empezando a salir, desde ese punto de vista a todos nos tiene que hacer un clic, no solo a la sociedad zarateña. Hay que empezar a ver más en detalle a nuestros hijos, y si el grupo de amigos con el que se rodea sale en busca de enfrentamientos con otros", relató durante una entrevista con Adrián Salonia, por el programa Sin Relato la AM 990.

Al respecto, Toncovich explicó que "el Partido de Zárate tiene 140 mil habitantes y es como si fuera un híbrido del Conurbano, que se está transformando en base a su crecimiento exponencial pero que tiene muchas características de un pueblo del interior".

Y agregó que "el tema se vivió de forma normal".

En tanto, comentó que durante el tercer aniversario del crimen, el pasado 18 de enero, "en la ciudad de Zárate se produjo una de las marchas más contundentes".



CONDENADOS

El Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores condenó a Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi a prisión perpetua por el homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía, contra Fernando Báez Sosa, mientras que Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi recibieron la pena de 15 años de prisión, como partícipes secundarios.



LA POLÍTICA

ZARATEÑA

Según el punto de vista de Toncovich, "no hubo un aprovechamiento político" en Zárate a raíz de la gran trascendencia que tuvo el juicio.

En paralelo, afirmó que "tampoco hubo una intención de la política local de linkear este caso con la funcionaria del Intendente", en relación a Rosalía Zárate, madre de Máximo Thomsen y exsecretaria de Obras Públicas del Municipio del intendente Osvaldo Cáffaro, cargo que decidió abandonar en enero de 2020.



DIVERTIMENTO

El concejal de Zárate analizó que la violencia en las calles "se volvió un divertimento", y que "los adolescentes hoy están más para ver que para separar", por lo que habló de la necesidad de iniciar nuevos protocolos preventivos, entre las discotecas nocturnas y las fuerzas públicas.

"En la calle, si no hay fuerza policial o de prevención urbana para contener, ese evento (pelea) dentro del establecimiento termina como termina", cerró.



N. de R.: no es esta la primera vez que el concejal Norberto Toncovich hizo referencia a la inseguridad en Zárate, haciendo referencia a que no está seguro si al intendente Cáffaro le interesa la seguridad, tomando como base que los condenados por la muerte de Báez Sosa habían sido protagonistas de varios hechos policiales, antes de lo ocurrido en Villa Gesell.

El pasado 13 de enero, en una nota publicada por el portal Impacto Local, dijo que "la inseguridad avanza cada día más en Zárate”, y se preguntó “¿cuántos robos más debemos soportar, para que el gobierno de Cáffaro haga algo?”.

Además, sentenció que "ya vamos por el tercer periodo de gobierno y la inseguridad sigue creciendo. Claramente el Intendente y su equipo tienen una agenda distinta a la de nuestros vecinos, nuestros problemas no son sus problemas, y nuestras prioridades no son sus prioridades”.