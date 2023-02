La Comuna anunció el inicio de dos viviendas

RAMONA. - Con las tareas preliminares de replanteo, cavado y relleno de cimientos, se iniciaron los sueños de dos nuevas familias de poder llegar a su vivienda propia, accediendo a dicha posibilidad a través del programa de Unidades Habitacionales en Lote Propio de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo.

La Comuna, además de la gestión previa, que incluyó todo el camino administrativo de corroborar el cumplimiento de las condiciones sociales y económicas de los beneficiarios hasta llegar a la hipoteca de su terreno y la correspondiente firma de los contratos de obra que habilita en el desembolso de parte del organismo provincial, ahora asume la administración de los fondos para su correcta inversión y el cumplimiento del objetivo.

Estas nuevas construcciones forman parte de un plan que componen otras tres, próximas a iniciarse y se suman a tres más que ultiman detalles para su habilitación.

Atendiendo al déficit habitacional que exhibe la localidad en los últimos años y las dificultades que el mercado financiero plantea para acceder a alternativas crediticias factibles, la gestión de esta asistencia busca poner a disposición de los grupos familiares herramientas de financiamiento que las acerquen a la construcción de sus hogares.



APORTE PARA LA COOPERATIVA DE TRABAJO

En respuesta a una gestión iniciada por el presidente comunal, José Barbero, junto al senador Alcides Calvo ante el director Provincial de Economía Social, Agricultura Familiar y Emprendedurismo, Guillermo Tavernier, el Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología, dispuso el otorgamiento de un aporte no reintegrable a favor de la Cooperativa de Trabajo Ernesto Torquinst Limitada, con el propósito de financiar la adquisición de maquinaria y equipamiento para el desarrollo de sus tareas habituales.

Sobre la base de los principios cooperativistas de equidad, igualdad, autonomía y, especialmente, el interés por la comunidad en la que se insertan, las y los asociados desarrollan diversos tipos de labores como el mantenimiento de espacios públicos, obras de infraestructura y conservación de inmuebles, en lo que constituye el sustento económico de sus familias.

La Cooperativa propone generar una estructura jurídica sustentable y solidaria que contenga mano de obra local, promoviendo el trabajo genuino, formalizando la labor de sus miembros y generando empleo de calidad para personas que, hasta el momento, no formaban parte del mercado laboral. Además, permite al gobierno local tercerizar tareas, ocupando a su personal en la ejecución de infraestructura, en un contexto en el que la obra pública ha adquirido creciente dinamismo por la importante inversión de fondos de nacionales y provinciales.



FORMACIÓN EN MOVILIDAD ACTIVA

Organizado por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, el próximo viernes dará comienzo un ciclo de capacitaciones en movilidad activa, basada en experiencias en el territorio y orientada a equipos técnicos de Municipios y Comunas de la Provincia, del que participará personal del gobierno ramonense.

Las mismas se desarrollarán en cinco jornadas virtuales y un encuentro presencial, con referentes nacionales e internacionales de ciclabilidad y caminabilidad. El temario incluye contenidos tales como infraestructura para caminos seguros, la bicicleta y la economía circular, espacio público e infancias, traslados y distribución sustentables.

El primer encuentro, estará a cargo de Lucas Galak y tendrá lugar el próximo viernes 10 de febrero de manera virtual desde las 10 horas y se estima que aportará a los agentes comunales, herramientas para continuar proyectando y concretando acciones en una materia de importante actualidad y futuro.



FIESTA DEL AGUA Y CIERRE DE LA COLONIA

Como todos los años, el pasado domingo se desarrolló la clásica Fiesta del Agua, que constituye la clausura de las actividades de la Colonia de Verano. En la misma, los asistentes realizaron una exhibición, demostrando al público las habilidades adquiridas, luciendo su progreso y el cumplimiento de los objetivos planteados.

Cierre formal de una temporada exitosa, no solo por la cantidad de participantes, sino por su organización, cabiendo destacar, nuevamente, su inclusión al Programa Provincial Colonias de Verano a partir de una iniciativa conjunta de la Escuela Primaria N° 382, el Centro Cultural y Deportivo y el municipio, con la predisposición de la Supervisión y la Dirección de Educación Física del Ministerio de Educación.

Con ello se ha logrado promover la asistencia de niños becados mediante el esfuerzo compartido, asegurando, además, el desayuno para la totalidad de los más de 180 asistentes.