Rebotó el dólar blue en otra jornada de caída de reservas

BUENOS AIRES, 8 (NA). - El dólar blue subió ayer cuatro pesos luego de anotar su mayor baja diaria en más de un mes durante la rueda anterior, y se operó a $377.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a vender divisas en su intervención en el mercado cambiario, donde se desprendió de 49 millones de dólares.

Mientras tanto, el dólar mayorista se ubicó en la franja de los $189,52 y subió 0,22%.

El BCRA sigue vendiendo dólares de sus reservas. La autoridad monetaria finalizó la rueda con otro saldo negativo de unos US$ 49 millones tras su intervención cambiaria.

Así, en las primeras seis jornadas hábiles de febrero acumula un saldo negativo de alrededor de US$ 290 millones, con lo cual superó marcadamente al rojo de enero.

En el mercado marginal, el rebote se produjo tras ceder $6 el lunes y caer $7 la semana anterior terminando con una racha de 8 semanas consecutivas al alza. La brecha con el dólar mayorista se ubica así en el 98,9%.

En enero, el blue avanzó $35 (+10,1%) y anotó su cuarta suba mensual consecutiva.

En lo que va de 2023, el dólar blue acumula una suba de $31 después de cerrar el 2022 en $346.

En 2022, el dólar informal avanzó $138 (+66,4%) después de cerrar el 2021 en los $208.

Durante 2021, el dólar blue registró un alza de 25,3% ($42), la mitad respecto de la inflación del período (50,9%). No obstante, vale recordar que en 2020 había mostrado un brusco salto de 111% (frente a una inflación de 36%).



OTRA RECOMPRA

El secretario de Finanzas, Eduardo Setti, anunció que el Tesoro va a "seguir consolidando" el proceso de recompra de bonos en dólares, a raíz de la caída en la cotización de esos títulos.

"La suba de tasas de la FED generó una situación de caída general en los mercados emergentes que nos da una oportunidad para seguir consolidando el proceso de recompra. Hoy estaremos presente en el mercado con un 20% dentro del programa anunciado", sostuvo el funcionario, en su cuenta de Twitter.

Los bonos Globales emitidos en dólares bajo ley extranjera y que forman parte del proceso de recompra que anunció recientemente el Ministerio de Economía -por un total de US$1.000 millones- sufrieron caídas del 7% promedio acumulado en las últimas dos ruedas de la Bolsa de Nueva York.

Hasta el momento, el Palacio de Hacienda gastó el 37,4% de los US$1.009 millones de las reservas internacionales para la operación de recompra de dólares anunciada por Sergio Massa.