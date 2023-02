ANSeS pagará en marzo otro bono a un grupo de jubilados

Con el aumento de las jubilaciones y pensiones para el período marzo-mayo que anunciará este viernes la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que se estima del orden del 17/18%, habrá un nuevo bono para los que cobran haberes más bajos durante esos meses. De lo contrario, esos jubilados y pensionados cobrarían menos que en los meses anteriores, admitieron en el Gobierno.

El aumento de la movilidad de marzo-mayo se anunciará el próximo viernes 10 cuando el INDEC informe el Índice de Salarios de diciembre, la variable que falta para terminar de calcular el porcentaje de suba de los haberes. Pero se estima que podría rondar entre el 17 y 18%.

La jubilación mínima es actualmente de $ 50.124 ( brutos) más $ 10.000 de bono. En total $ 60.124. Con una movilidad del 18%, la jubilación mínima pasaría a $ 59.146. Así, sin bono, el jubilado o pensionado de haberes mínimos cobraría menos nominalmente que en los meses anteriores, con un fuerte deterioro adicional frente a la inflación.

En consecuencia sería necesario un bono como mínimo de $ 12.000 mensuales, para llevar el ingreso total a $ 71.146, lo que representaría un 18% más que lo percibido en el trimestre anterior.

De ser una compensación “por única vez” o “extraordinaria”, por la disparada inflacionaria esos bonos han pasado a ser permanentes y en valores ascendentes. Y no pueden dejar de repetirse porque los aumentos por la movilidad quedarían anulados si esos jubilados pierden el cobro de los bonos.

Según había señalado el abogado previsional Christian D'alessandro a El Cronista, la suma no se encuentra prevista en el cálculo de movilidad. Las estimaciones surgen del diferencial dado entre la suba anual que registraron los pasivos del régimen durante el 2022 comparados a la inflación medida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) del 94,8%. "Creemos que por lo menos se puede llegar a dar una suma fija además de aumento para las jubilaciones de la mínima, aunque otra vez se volvería a excluir a quienes cobra más de dos haberes", agregó D'alessandro.

Por otra parte, el monto de la jubilación solo cubriría una tercera parte de la Canasta Básica de los Adultos Mayores de $ 151.000, estimada por el Defensor de la Tercera Edad Eugenio Semino. "El último número que tenemos de la Canasta Básica de los Adultos Mayores es de $ 151.000, donde se incluyen también gastos de vivienda y en términos generales de la inflación", detalló.

Semino insistió en que los adicionales activados el año pasado, a la par de los incrementos previstos por la ley, y que, al ser no remunerativos, "sólo impactaron en algunos jubilados sin mejorar los ingresos reales". "Si bien hay 6 millones que entran en esa masa, o sea, lo cobraron, a su vez tenemos 1,2 millones que nunca lo recibieron. Entonces esos bonos no tienen nada que ver con el haber real percibido", explicó.

Según los cálculos realizados por Nadin García, doctor en Economía y director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), la pérdida acumulada entre el haber mínimo sumado a los bonos de refuerzo representó en 2022 el equivalente a 1,4 ingresos actuales.



JUBILADOS DOCENTES

NACIONALES: 18,69%

En marzo, el aumento trimestral para los 172.000 jubilados docentes nacionales será del 18,69%, según los registros de la Seguridad Social. El porcentaje se define porque los jubilados docentes nacionales tienen una movilidad propia que se calcula por la variación de los sueldos de los docentes activos con aportes a la ANSeS, la llamada “Remuneración Imponible Promedio Docente” (RIPDOC).

Antes se tomaba en cuenta la variación salarial semestral pero, por la alta inflación, desde fines del año pasado se considera la variación trimestral. (con información de Clarín y El Cronista).