Advierten que Cantero "distorsiona la realidad y oculta la crisis educativa"

A menos de un mes del comienzo del ciclo lectivo 2023, la polémica en torno a la crisis educativa en la Provincia de Santa Fe se profundiza con nuevos cruces entre la ministra de Educación, Adriana Cantero, y la asociación Docentes por la Educación, que preside la rosarina, Virginia Valenzisi y cuenta con numerosos integrantes en Rafaela. La entidad volvió a la carga por el "evidente retroceso" de la calidad de la educación en las escuelas santafesinas y cuestionó la gestión de la funcionaria.

En este escenario, la asociación ratificó "nuestra visión de una educación en crisis, con niñas y niños que terminan la primaria con serios problemas para leer y escribir, mientras desde el Ministerio se sigue improvisando y se busca presentar una realidad que no existe, a través de datos distorsionados o el ocultamiento de información".

En un nuevo comunicado del espacio, señaló que "el sábado 4 de febrero en una entrevista radial a la Ministra de Educación de Santa Fe se le hizo escuchar un fragmento de las declaraciones de nuestra Presidente del día anterior; en ese contexto la Ministra respondió con bastante descrédito y mayor desinformación para la audiencia". La funcionaria comenzó diciendo “la verdad no sé quién es la docente, pero, digo, una docente no puede hablar con tanta liviandad, sin pruebas”. En este sentido, la asociación aclara entonces que "si la Ministra no sabe quién era la docente que había sido entrevistada cabe que la presentemos: se llama Virginia Valenzisi, es docente de nivel secundario, activa en el sistema educativo santafesino desde hace 13 años; Presidente de la Asociación Civil Docentes por la Educación, correspondientemente inscripta en la IGPJ".

"No hablamos con liviandad, somos quienes estamos día a día en las aulas, conocemos las realidades grupales e individuales de los estudiantes. Somos quienes, por ejemplo, en primer año de la secundaria enseñamos a resumir y comprender textos, cuando eso debería abordarse en 5° grado de primaria. O quienes en 1° año del Nivel Superior enseñamos a redactar con coherencia, sacar porcentajes y sumar fracciones, competencias de primaria que los estudiantes no alcanzaron luego de 14 años de escolaridad obligatoria", disparó la entidad con munición gruesa a la gestión de Cantero.

Tras admitir que "en un tema tan sensible que involucra menores no se puede hablar sin pruebas", la asociación volvió a la carga porque "los datos que tiene la Ministra no son de acceso público, por eso, a las pruebas públicas me remitimos".

El 44,6% de los estudiantes santafesinos que en el año 2021 transitaban el 6° grado de primaria mostró un nivel de desempeño en el área de Lengua por debajo del satisfactorio, según los informes de las pruebas Aprender de 2021, subraya Docentes por la Educación. "Se trata de chicos que este año ingresan a la secundaria", se lamenta.

Asimismo, la asociación coincidió con la Ministra en que “sí puede haber alumnos que hayan transitado la primaria y realmente tienen dificultades en el proceso de la lectura y la escritura”. Después de reconocer esta situación, Cantero continuó diciendo “pero esto no es una generalización porque estaríamos poniendo en juicio el trabajo de miles de docentes”.

Al respecto, la asociación aclaró que "por ética profesional no cuestionamos ni ponemos en juicio el trabajo de ningún colega, por el contrario, a lo largo del año pasado hemos dicho que son las normativas y el descrédito que el sistema y las autoridades hacen sobre la tarea docente lo que vacía de sentido y de contenido a la trayectoria escolar". De todos todos, resaltó que "debe quedar bien en claro que el 44,6% de chicos de 6° grado por debajo del nivel satisfactorio en lectura y escritura no son casos aislados".

En otro tramo de la entrevista radial, Cantero expresó -según el comunicado difundido por la asociación- que “no es verdad que en la provincia de Santa Fe no se pueda repetir. No está escrito en ningún lado eso, no hay ninguna norma que diga eso. Y, de hecho, te paso un dato que tengo acá cerca… en el año 2019 en la escuela secundaria repitieron 33.500 chicos”.

"Sabemos muy bien que no hay norma que diga explícitamente que no se puede repetir en la provincia de Santa Fe. Y que los datos que dio sobre el nivel secundario, los 33.500 chicos que repitieron en 2019, repitieron en 2019, lo que nos da la razón a los docentes, porque a partir del 2020 por resolución ministerial de las autoridades actuales se articuló un trienio (2020-2021-2022) que debe evaluarse por ciclos (ver los 3 años juntos), se modificó el régimen de asistencia y los instrumentos de evaluación de los aprendizajes que establecen los decretos provinciales vigentes (181 y 182/2009). Para corroborar esto basta con analizar las Resoluciones 2303/2022 y 2402/2022", resaltó la entidad que preside Valenzisi que golpea directo a la ministra Cantero, que inició su gestión en diciembre de 2019.

Más adelante, la asociación vuelve a responder a la Ministra "cuando hace referencia a la 'liviandad' y falta de pruebas con las que cree que hablamos" al destacar que "somos quienes sufrimos el desgaste de las comunicaciones y cambios rotundos a última hora como lo mencionado en el párrafo anterior; los que planificamos anualmente y volvemos a planificar una materia completamente distinta a fines de noviembre para poder cumplimentar con las últimas disposiciones y evitar enojos o intervenciones de supervisores". Y agrega que "somos a quienes se nos llama para hablar y hacernos entender que si sacó un 4 en la evaluación igual debemos aprobarlos, a nosotros nos sobran las vivencias".

Por último, la asociación enfatiza que "a lo largo de estos casi tres años, hemos logrado que la educación esté en boca de todos y se haya puesto en la agenda de lo urgente". "Como Asociación Civil que defiende la educación de calidad, entendida como aquella que brinda una sólida formación académica y sea, a la vez, integral respecto a las otras áreas del desarrollo humano, para que cada estudiante pueda continuar con éxito estudios superiores o contar con las herramientas necesarias para insertarse en el mundo laboral, no dejaremos de poner evidencia la crisis educativa que nos atraviesa y la falta de planificación estratégica por parte de quienes dirigen la cartera educativa provincial" concluye al objetar los tres años de Cantero como ministra de la gestión del gobernador, Omar Perotti.