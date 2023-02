Matías Olguín llega a Atlético

Quedan un par de días para el debut de Atlético de Rafaela en la temporada 2023 de la Primera Nacional, este miércoles se presentará oficialmente el plantel, la nueva pilcha que tendrá la ‘Crema’ y por estas horas al noveno refuerzo: Matías Olguín.

El lateral derecho de la Reserva de Boca se sumará en las próximas horas al conjunto de Ezequiel Medrán.

Olguín, de 26 años, llegó al Xeneize en el 2007 y realizó todas las etapas formativas en el club de la Ribera, elenco con el cual tiene contrato hasta 2026. Con el paso por las diferentes categorías de inferiores fue destacándose y convritió nueve goles y levantó seis títulos. Uno en Infantiles, otro en Sexta, dos copas internacionales (Evergrande y Cheryl Cup) y dos es Reserva.

La polifuncionalidad es una característica principal en el pibe de Boca. Es que, si bien se consolidó como lateral por derecha hace algunos años, supo demostrar una gran capacidad para adaptarse a diferentes posiciones. Tiene buen control de su pierna inhábil, lo que le permitió jugar de carrilero por izquierda, y también actuó de volante central.

Una curiosidad en la historia de Olguín lo vincula con el rafaelino Gustavo Alfaro. El ex DT de Boca lo citó en 2019 para realizar la pretemporada con el plantel profesional, antes que con la Reserva.

Son muchos los juveniles que demostraron que la Reserva de Mariano Herrón le queda chica pero no tienen chances en Primera de la mano de Hugo Ibarra. El plantel profesional está completo y hay varios pibes que no están en los planes. Es por eso que el Consejo de Fútbol decidió prestarlos para que puedan foguearse en otros clubes y uno de ellos es Olguín, que llega a barrio Alberdi para ocupar el lateral derecho de la defensa de Atlético.

En lo que respecta a incorporaciones también podría sumarse un delantero.