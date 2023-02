La estrella de Qatar que ilumina el fútbol argentino

Todavía nos emocionan ciertas cosas, el Mundial jugado hace un par de meses en Medio Oriente, por ejemplo, nos permitió redescubrirnos en algunos valores, que como sociedad creíamos que habíamos dejado atrás en el tiempo o que desconocíamos que teníamos como una especie de tesoro escondido.

Esa ancha avenida del medio, que todos aspiramos a transitar pero que, en el trabajo de campo, esquivamos, se pobló como nunca antes y sentimos un gran alivio, al menos es una percepción o como se impone hoy desde lo coloquial, prefiero creerlo. La tercera estrella que la AFA estampa desde el 18 de diciembre último, es apenas la punta del iceberg de los efectos colaterales a semejante logro deportivo.

Hay por lo menos un tercio de esa conquista que todavía se ubica debajo de los análisis que en superficie, nos siguen mostrando los regates y otras genialidades de Lionel Messi y el latido común de un grupo de futbolistas que lograron conectarse virtuosamente bajo el paraguas de un entrenador que pregona mucho más, los aspectos emocionales que los radicados en la órbita de las identidades tácticas.

En los últimos días, al confirmarse que el poderoso Chelsea activó la cláusula de salida de Enzo Fernández, una de las joyas de la abuela en tiempos del Chiqui Tapia, las miradas volvieron a tornarse hacia el sur de América para auscultar la salud de esa fábrica sin chimeneas, que Argentina sigue presentando al mundo y que, a juzgar por los resultados en los últimos años, había perdido predicamento.

El equipo argentino basó en argumentos, la justicia de la obtención del mayor título del que dispone el planeta fútbol, en un renovado staff de jóvenes, al cual mejores que respaldaron a los jugadores consagrados como nunca antes había ocurrido en eventos de esta magnitud.

La cálida declaración de ángel Di María, uno de esos héroes deportivos que en Qatar, se encargó de honrarlo, acompaña esta mirada: “gracias a los jugadores más jóvenes, pudimos conseguir ser campeones del mundo”, una definición que tiene la sensatez y la humildad que solo los grandes logran a lo largo de sus carreras profesionales, un acto de justicia para con quienes, sin la chapa necesaria a priori, para calzarse semejante camiseta, se erigieron en gigantes y naturalizaron una actuación que el tiempo seguramente, colocará mucho más en valor.

Pero volvamos al “caso” Enzo, uno de los primeros beneficiarios de aquella gesta en Lusail al convertirse su millonario traspaso a la Premier League, en el primer efecto revolucionario para las formativas del futbol criollo.

Enzo Jeremías Fernández tiene tan solo 22 años y ya deslumbró al planeta con su fútbol. Elegante y activo dentro del campo de juego, el pibe bonaerense que surgió de River Plate fue galardonado con el premio al mejor jugador joven de la Copa del Mundo y automáticamente los gigantes de Europa se interesaron en él. En la tarde de ayer, se confirmó su traspaso al Chelsea por 121 millones de euros y el jugador viajó a Londres, donde ya superó la revisión médica y se aguarda por la foto oficial con la firma.

Nacido en Villa Lynch, partido de San Martín, abrió su propio camino a la gloria cuando ingresó frente a México en Qatar y sentenció el partido con un golazo típico de su pegada. Fue fundamental para la obtención de la tercera estrella y los gigantes de Europa pujaron por él. Real Madrid, Liverpool y Manchester United mostraron interés por el sanmartiniano, pero fue Chelsea quien finalmente se quedó con él. El contrato se extenderá hasta junio de 2031, un plazo de tiempo considerables, que se corresponde con la inversión. El de Enzo es el sexto pase más caro de toda la historia del fútbol.

El club La Recova de Villa Lynch fue la cuna futbolística del joven talentoso que ayudó a su ídolo -un tal Lionel Messi- a alcanzar la gloria. Nacido el 17 de enero del 2001, el menor de cinco hermanos ya demostraba todo su potencial cuando era subido de categoría en el baby fútbol y se gambeteaba todo lo que se le cruzara. River puso sus ojos en él cuando tenía tan solo cinco años y no le erró. Dueño de un posicionamiento exacto y una pegada formidable, Fernández cuenta con el equilibro perfecto entre quite y juego que necesita un mediocampista moderno para estar en la elite.

En Qatar, el mediocampista cumplió dos funciones similares pero distintas al fin. La posición de interno –por delante de un mediocampista central, ya sea a la derecha o a la izquierda- es la favorita para desarrollar su fútbol. El hecho de tener un compañero de marca en sus espaldas no le quita de manera completa su responsabilidad defensiva, pero en un equipo que prioriza un estilo de tenencia como la selección Argentina, se libera y sale sumamente favorecido. Pese a ello, Lionel Scaloni optó por utilizarlo también como mediocampista central… y Enzo no falló.

Esta historia, la que terminó con la medalla dorada en el pecho de Enzo, el premio a mejor jugador joven en la mano derecha, la Copa del Mundo en la izquierda y la transferencia más cara de un argentino en toda la historia, tiene origen bonaerense. Villa Lynch dio vida a un talentoso futbolista que, pese a todo lo que se pueda imaginar, aun no tiene techo. Gracias a sus cualidades, fue el artífice directo que le permitió a Messi liberarse, divertirse, gambetear y bailar. Aquel pibe de San Martín que sufría por ver a su ídolo pasarla mal, fue testigo y partícipe del cierre de un círculo dorado que lo ubica a Messi como el mejor de la historia y a él como el jugador más prometedor.

Esa estela que todavía se puede constatar en el firmamento, no termina en Enzo Fernández, es solo el comienzo de un derrame de oportunidades para el resto de los cientos de brotes que el futbol argentino le presenta al mundo del futbol, habitualmente, claro que de necesitaba también, un empujón del destino para amplificarlo, Messi lo consiguió acaso, como su ultimo y mas grande aporte, a la causa nacional.