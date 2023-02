¿Un paso clave del oficialismo en el juicio político a la Corte?

BUENOS AIRES, 7 (NA). - El Frente de Todos se prepara para asestar un golpe clave en su ofensiva contra la Corte Suprema.

Este jueves, la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados se dará cita con el objetivo de declarar la admisibilidad de los 14 expedientes que se tramitan contra los cuatro integrantes del máximo tribunal. En ese sentido, el oficialismo tiene el número suficiente para imponerse y abrir el sumario para recopilar las pruebas que fundamenten la acusación.

La presidenta de la comisión, la entrerriana Carolina Gaillard, del Frente de Todos, convocó a una reunión informativa este jueves a las 11:00 en la Sala 1 del anexo de la Cámara baja, donde la semana pasada los autores de los pedidos de juicio político desarrollaron sus presentaciones a auditorio lleno y en el marco de un importante operativo de prensa.

Si bien en el recinto el Frente de Todos, casi con seguridad, no tendrá la fuerza suficiente para alcanzar la mayoría calificada de dos tercios (172 votos) para aprobar la acusación y enviar el expediente al Senado para el enjuiciamiento, en la comisión de Juicio Político tiene 16 de los 31 integrantes, por lo que se descuenta que tendrá éxito en la apertura del sumario.

Para la instancia que estará en juego este jueves sobre la admisibilidad de las acusaciones, se concretarían tres dictámenes: el de mayoría del Frente de Todos, otro de la Coalición Cívica circunscribiéndose al juicio político contra el juez Ricardo Lorenzetti, y un último dictamen de rechazo del resto de Juntos por el Cambio, negando todos los cargos contra los acusados.

Sin embargo, el jueves pasado se generó un contrapunto sobre el método de votación de la admisibilidad entre Gaillard y Juan Manuel López, el presidente del bloque de la Coalición Cívica, lo cual permite avizorar que habrá polémica.

El diputado opositor ratificó que la Coalición Cívica impulsará el pedido de juicio político contra Lorenzetti pero no así el resto de las acusaciones contra el alto tribunal, por lo que exigió una modalidad de votación que permita diferenciar entre los distintos expedientes.

La respuesta de Gaillard no fue la esperada por López, ya que le contestó que la declaración de admisibilidad se realizará mediante una única votación por mayoría simple. La moneda está aún en el aire y el mismo jueves se sabrá cuál es el método que finalmente se impone.

En su presentación del jueves pasado, el diputado nacional Eduardo Valdés fue el encargado de repasar las múltiples denuncias del oficialismo contra los jueces por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones.

En primer lugar, mencionó el fallo que benefició a la Ciudad de Buenos Aires en el conflicto por la coparticipación federal de recursos, en detrimento de las provincias.

En segundo término, Valdés mencionó la denuncia por mal desempeño a la Corte por el fallo con el que favoreció a Juntos por el Cambio en la composición del Consejo de la Magistratura.

En tercer lugar, Valdés indicó que el Frente de Todos denuncia a Rosatti por mal desempeño por el caso "Muiña", el fallo con el que la Corte intentó beneficiaren 2017 con la conmutación de la pena a represores de la última dictadura militar.

Por último, el integrante de la bancada oficialista mencionó la denuncia por mal desempeño a los cuatro integrantes del tribunal por "la administración ineficiente de la obra social del Poder Judicial de la Nación en perjuicio de las afiliadas y los afiliados de esa obra social".