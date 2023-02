El dólar blue cotizó en descenso a $373

BUENOS AIRES, 7 (NA). - La cotización del dólar blue cayó seis pesos en el arranque de la semana, en medio de una menor demanda, a $373 para la venta, en tanto que el Banco Central siguió vendiendo reservas, por US$ 45 millones.

Así, en las primeras cuatro jornadas de febrero acumula un saldo negativo de alrededor de US$ 190 millones, igualando de esa manera el rojo de todo enero.

En este escenario, el blue toca el menor valor de principio del mes profundizando la tendencia bajista del viernes último.

El billete cede tras caer $7 en la semana anterior, al terminar con una racha de ocho semanas consecutivas al alza. La brecha con el dólar mayorista se ubica así a 99,37%.

En enero, el blue avanzó $35 (+10,1%) y anotó su cuarta suba mensual consecutiva.

En lo que va de 2023, el dólar blue acumula una suba de $31 después de cerrar el 2022 en $346.

En 2022, el dólar informal avanzó $138 (+66,4%) después de cerrar el 2021 en los $208.

Durante 2021, el dólar blue registró un alza de 25,3% ($42), la mitad respecto de la inflación del período (50,9%). No obstante, vale recordar que en 2020 había mostrado un brusco salto de 111% (frente a una inflación de 36%).

Subió $2 en octubre (+0,7%) después de bajar en septiembre, al registrar una merma de $2 (-0,7%). En agosto había cedido $6 (-2%).

En el séptimo mes del año, el dólar paralelo había trepado $58 (+24,4%), lo que representa hasta el momento su mayor avance mensual en el año.

Previamente, había aumentado $31 (+15%) en junio, luego de subir en mayo $6,50 ( 3,2%).

El dólar paralelo aumentó 50 centavos en abril, y cedió $11 en marzo, su peor performance en 14 meses. En febrero pasado, bajó $6,50 (-3%), después de ascender en enero $5 ó 2,4%.