Joaquin Gómez habló de "cosas injustas"

Una vez más Joaquín Gómez fue el jugador más destacado de 9 de Julio, el domingo en la final frente a Atenas de Río Cuarto. El arquero del León nos mostró un corte interno en la boca, producto de la jugada polémica que terminó siendo determinante ya que fue el único tanto del partido en el estadio "Juan Pablo Francia". Pero antes, en el primer tiempo, había aparecido en gran nivel para taparle un mano a mano a Ndongo y sacar del ángulo un tiro libre de Tello.

Como todos sus compañeros, se mostró triste y dolido a la vez. "La verdad que te deja sabor a poco por como habíamos llegado hasta acá, por todo el sacrificio que hace el grupo, tanto en lo individual como en lo grupal. La verdad que te fastidia que sucedan estas cosas en una final, obviamente que nosotros vinimos por todo, sabíamos que teníamos con qué y quedó más que registrado que tenemos con qué y bueno, a veces por cosas del futbol, cosas injustas, uno se tiene que adaptar o amoldar a la situación", mencionó el guardavalla juliense.

Luego, la pregunta fue directa: ¿Creés que el arbitraje favoreció siempre a Atenas?

"No voy a hablar del árbitro en este momento, pero bueno creo que quedó más que claro en las situaciones del partido", respondió tajante, agregando en cuanto a cómo se dio la jugada que "sí, la verdad que llego primero yo, creo que cuando quiero poner la mano el delantero de ellos me quiere saltar, y es ahí cuando impacta en la boca mía".

Finalmente, destacó que "estaba convencido desde que arrancó el partido de que íbamos a ser superiores, el equipo en sí lo podía hacer. Y en lo personal sabía que cuando me toque actuar lo iba a hacer de la mejor manera, y gracias a Dios en esas jugadas lo pude resolver".



EL CUARTO GOL QUE LE HACEN

9 de Julio tiene solamente cuatro goles en contra en el torneo. Los otros tres tantos que le convirtieron fueron de Juventud de Esperanza, en el partido de la primera rueda en Rafaela en la fase inicial; El Quillá en la revancha del primer play off; y el de Atlético Uruguay la anterior semana en la revancha de la final de la Región Litoral Sur.

Como ya se mencionara anteriormente, mucho tiene que ver la solidez del fondo juliense para que al arquero le lleguen pocas veces por partido.