El importante ascenso de Paula Ormaechea

Luego de 34 años el domingo hubo una final argentina en el circuito WTA, con la consagración de Nadia Podoroska frente a Paula Ormaechea en el WTA 125 de Cali. Esa gran semana para la rosarina y la sunchalense se trasladó a los rankings confirmados este lunes en el circuito profesional femenino de tenis.

Podoroska obtuvo en tierras colombianas su primer título oficial para subir 42 lugares y quedar N°114 en la clasificación. Así, a los 25 años, dejó atrás el sinsabor de las lesiones que la mantuvieron alejada de las canchas.

La exlíder del tenis argentino, recordada semifinalista de Roland Garros 2020, completó una gran semana en el WTA 125 sobre superficie lenta. Asi mejoró 42 posiciones y es la nueva N°114 del ranking mundial. Hay que tener en cuenta que llegó a ser Top 40, más precisamente la N°36 del mundo en julio de 2021.

Ormaechea, tras la final, ascendió 50 lugares y se puso N°156, siendo la N°3 de Argentina, ya que tras Podoroska figura María Lourdes Carlé, quien retrocedió ocho plazas y está ubicada N°155.

La N°1 del mundo sigue siendo, por un margen muy amplio, la polaca Iga Swiatek, campeona en 2022 en Roland Garros y el US Open. Su escolta es la bielorrusa Aryna Sabalenka, reciente ganadora del Abierto de Australia.



LA VISIÓN DE SCHWARTZMAN

Siendo una de las atracciones del ATP de Córdoba que arrancó este lunes, Diego Schwartzman se refirió a la derrota de Argentina por Copa Davis en Finlandia.

"Vi casi todos los partidos. No siempre completos porque tenía que entrenar. Y viajé el sábado cuando estaba jugando Fran (Cerúndolo). Es complicado jugar de visitante, y ni hablar en esas condiciones y luego de entrenar recién un día antes en la cancha de la serie. Las condiciones que permitía ITF no eran las mejores y muy pocas veces son buenas. La Copa Davis lo viene sufriendo en los últimos años, por eso la baja de la motivación a la hora de verlo y de los jugadores a la hora de jugarla. Ojalá se revean todas esas condiciones así vuelve a ser la mejor competencia de selecciones que siempre fue".