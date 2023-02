Fernando Burlando: "8 condenas, primer paso"

BURLANDO. No quedó satisfecho.

Luego de que el Tribunal de Dolores emitiera sentencia por el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, Fernando Burlando dijo "ocho condenas. Creo que este es solamente el comienzo, es el primer paso hacia el camino a una respuesta que realmente acaricie el corazón de Fernando”.

Posteriormente agregó "entendemos que una Justicia contemplativa, una Justicia que no atiende a las súplicas de una víctima sino a la contemplación de la juventud de los acusados no es Justicia".

Y aseguró que van a apelar la condena a tres de los ocho acusados, que recibieron una pena de 15 años por ser considerados partícipes secundarios.



POR FALSO

TESTIMONIO

Por otra parte, el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Dolores, ordenó que se investigue a Juan Pedro Guarino y a Tomás Colazo por el delito de falso testimonio, tal como había sido solicitado la Fiscalía.

Los jueces María Claudia Castro, Emiliano Lazzari y Christian Rabaia, hicieron lugar al planteo de la Fiscalía, para que se extraigan copias de la causa, y se inicie una investigación para establecer si los dos rugbiers que no fueron sometidos a juicio, cometieron falso testimonio.