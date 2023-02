Nos espera una semana de mucho calor en Rafaela

Ya empezada la recta final de este verano, los rafaelinos pasaron un fin de semana a pleno sol, ideal para estar de vacaciones o al menos disfrutar la pileta en el patio de casa o de la quinta. Ayer a las 14 h, Clima Rafaela informaba en su cuenta de Twitter que la temperatura en la ciudad era de 31,4° C, acompañada de una humedad del 36% que se hacía sentir en el aire y en la ropa que se pegaba al cuerpo. Además todos recordaron que durante la noche del sábado se descansó bien porque hubo una brisa del sur que hizo bajar la temperatura a 21°C, lo que en muchos casos permitió dar descanso al aire acondicionado o a los ventiladores.

¿Qué pasará esta semana? El calor continuará según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Los índices de temperatura le harán honor al verano ya que se anticipan días de más de 35° C. Hoy por ejemplo, la máxima llegará a 36° C, con una mañana y tarde completamente despejadas, más que justas para que los chicos no falten a la colonia.

Y todo puede empeorar, ya que la máximas de este martes será de 37°C, el miércoles se dará la más alta de la semana con 38° C, el jueves será de 35°C y el viernes volverá a los 36°, en tanto que las mínimas promediarán los 25°C.

El miércoles habrá mayor presencia de nubes sobre todo a la mañana, pero durante la tarde el sol recobrará su fuerza. El jueves, aunque la temperatura será elevada, estará algo nublado, con una mínima probabilidad de lluvia durante la mañana. El próximo fin de semana será mayoritariamente a pleno sol, nada de lluvias y chaparrones por ahora. No son muy buenas noticias para el campo, aunque por lo menos las lluvias registradas a fines de enero aliviaron los efectos que la sequía venía produciendo en los cultivos.

Volviendo a la temperatura, el mismo organismo nacional indica que en ciudades como Santa Fe y Rosario las temperaturas también serán elevadas estos días, pero no tanto como lo que se prevé para nuestra ciudad. Una semana muy calurosa y en principio sin lluvias también se espera para Capital Federal y sus alrededores, mientras que en los principales puntos de veraneo de la Costa se preveían chaparrones para hoy según el SMN.

Pero los rafaelinos que permanecerán estos días en la ciudad, podrán seguir disfrutando -o soportando a veces- jornadas realmente calurosas. Aunque las madres ya van pensando en las compras de los útiles escolares, los niños despreocupados seguirán aprovechando divertidas tardes de sol, amigos y agua sobre todo.