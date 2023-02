Chiquito Romero atajó un penal y salvó a Boca

BUENOS AIRES, 6 (NA). - Con Sergio "Chiquito" Romero como figura, Boca no pudo ante Central Córdoba e igualó 0 a 0 en un aceptable encuentro que disputaron anoche, en la Bombonera, en el marco de la segunda jornada de la Liga Profesional 2023.

El arquero del Xeneize le contuvo un penal a Facundo Castelli a los 20 minutos del segundo tiempo.

El local tomó la iniciativa en el comienzo del encuentro con Juan Ramírez como amo y señor del fútbol creativo de su equipo, y en base a ello, se encargó de abastecer a los movedizos delanteros Sebastián Villa, Nicolás Orsini y Óscar Romero.

Justamente el ex delantero de Lanús tuvo la más clara cuando quedó frente al arquero, pero ingresando en diagonal, si bien logró que su remate pase entre las piernas de Ledesma, el pie hizo que se frenara la pelota y el peligro desaparezca.

Central Córdoba, a través de Lucas Gamba y un remate de Marcelo Benítez -que despejó Sergio Romero-, mostró sus mejores armas, para intentar complicar a un rival que lo exigió en cada avance que tuvo con un Villa punzante para encarar, pero poco preciso para trasladar sus acciones al marcador y esto llevó a que el telón de la primera se bajara sin emociones.

El cotejo estaba hundido en un juego mezquino, pero Central Córdoba fabricó una notable acción colectiva: la jugada fue iniciada por Enzo Kalinski y continuada por Gonzalo Torres, pero terminó de manera abrupta cuando "Chiquito" Romero derribó a Castelli dentro del área y Andrés Merlos no dudó en sancionar el penal.

Al momento de la ejecución de la pena máxima, el arquero de Boca sacó a relucir sus pergaminos y con una volada sobre su palo derecho le ahogó el grito de gol a Castelli y la victoria al "Ferroviario".

Luego de esta acción, Romero intentó ser la manija de su equipo y darle un poco de iniciativa a Boca en sociedad con Guillermo "Pol" Fernández, pero al igual que su rival, no prosperaron en las acciones. Pese a que ambos entrenadores realizaron distintas variantes, no pudieron cambiar el curso de la historia, que terminó con un empate sin emociones.