Derrota de Argentina en la Davis

Facundo Bagnis, ubicado en el puesto 88 del ranking ATP, cayó ayer ante Emil Ruusuvuori (43°) por 7-5 y 6-1 y Argentina perdió con Finlandia en la serie de la Copa Davis, luego de la derrota sufrida en el dobles en el primer turno de la jornada. Máximo González (45° en el ranking de dobles) y Andrés Molteni (36°) cayeron ante los locales Ruusuvuori (830° en la especialidad) y Harri Heliovaara (10°) por 7-6, 4-6 y 6-4, por lo que el equipo comandado por Guillermo Coria debía ganar los dos singles restantes para llevarse la eliminatoria.

No obstante, Argentina -que no contó con su número uno, Francisco Cerúndolo (31°), debido a una contractura en el aductor derecho que lo marginó de la serie tras su triunfo del sábado- fue representada por Bagnis (88°) en el duelo ante la mejor raqueta del seleccionado europeo, en un encuentro sin margen de error.

Bagnis no logró imponerse sobre el duro rival, que se quedó con la victoria por un contundente 7-5 y 6-1 en una hora y 26 minutos de juego. De esta manera, Finlandia avanzó a la fase de grupos de las Finales 2023 y se unirá a los campeones y subcampeones de 2022 (Canadá y Australia), además de los dos invitados (Italia y España) más otros 12 países. Argentina, por su parte, no participará de las finales y deberá disputar un repechaje en septiembre frente a un adversario que se confirmará la próxima semana luego de un sorteo que se llevará a cabo en la ciudad de Londres.

Este sábado ya se habían jugado los dos primeros partidos ante Finlandia y Pedro Cachín perdió 7-5 y 6-3 ante Ruusuvuori, al tiempo que Cerúndolo derrotó a Otto Virtanen para poner el 1 a 1 parcial en la serie que culminó ayer 3 a 1 en contra del elenco albiceleste.